W Experience: o maravilhoso mundo dos casamentos invade a Lx Factory durante três dias Quem quer casar (não com a carochinha), tem de saber como fazer festa rija. São três dias com marcas, conversas e workshops para ajudar a planear um casamento

Qual é o melhor dia para casar? Ainda que Quim Barreiros aponte para o 31 de Julho, “porque depois entra Agosto”, os noivos é que sabem. Da data, da festa, do vestido, da gravata, do fotógrafo, da decoração, das flores, da música, dos convites, do catering, da lua de mel, e daquele sem-fim de detalhes que é preciso escolher para pôr de pé um casório. Se as habituais feiras em grandes centros de congressos não fazem o seu género, há uma novidade na cidade que é festival para casais à beira de dar o nó: a W Experience. Acontece de sexta a domingo na Lx Factory e reúne todo o tipo de serviços para uma festa de casamento cheia de pinta.

O tradicionalismo em eventos dedicados ao universo das bodas levou Miguel Pintão a querer mudar as modas e mentalidades na hora de organizar um casamento. A W Experience é resultado dessa vontade de desmistificar o que pode ser uma festa de casamento. “Primeiro não há muitos eventos de casamentos em Portugal, e os que existem têm sempre os mesmos expositores e uma orientação muito tradicional e pouco actual”, explica Miguel, que está há quase nove anos no mercado com a sua empresa Love Stories Weddings. “Conseguimos acompanhar a evolução do mercado e notámos que há um público, o nosso, que procura muito mais a personalização da festa, o que é exclusivo”.

O turismo ajudou a trazer novas ideias e Portugal acabou por se tornar também num destino de casamentos – que ajudaram a alavancar a mudança. “O público que procura novas soluções é mais europeísta e moderno, está cansado de abordagens antiquadas e que são iguais umas às outras”, aponta Miguel.

Durante três dias, o pavilhão XL da Lx Factory enche-se com expositores que agregam todo o tipo de serviços “cool e modernos” para os pombinhos poderem organizar o dia dos seus sonhos. “Não queríamos ser uma feira, nem ir para um centro de congressos, porque queremos vender emoções e experiências e criar logo uma ligação entre profissionais da área e o público”. E a propósito dessa proximidade entre o lado de lá e o de cá, Miguel quis transformar a W Experience num festival com programação temática durante três dias com workshops, conversas, desfiles. À noite caem as cortinas e o pavilhão transforma-se numa festa com bar e concertos – tal e qual como quando se abre a pista no casamento.

Na área do catering pode contar com empresas como a Casa da Comida, a Ladurée, a Weddings and Events ou a Imppacto, enquanto que marcas como a Weddings by Matilda, Casar com Graça, Amor & Lima, Design Events ou a Save the Date tratam do planeamento. A Rita Costumista e a Pureza de Mello Breyner levam os vestidos de noiva, Cata Vassalo e Chapeauxik os acessórios e a Sparkl trata dos cabelos e maquilhagem. Para florir há Flores com Graça, Flower Love ou Happy Day. Não esquecer as flashadas e vídeos, com nomes como It’s all about, Lovati, Paulo Padrela, Feel Creations ou VIP Weddings Films.