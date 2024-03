As melhores lojas de vestidos para casamento

A época alta está aí e nós fizemos um levantamento exaustivo de tudo o que vai precisar. Um chapéu para se destacar numa cerimónia em plena luz do dia? Temos. Uma lista com os melhores cabeleireiros da cidade? Óbvio que sim. Onde encontrar as jóias mais especiais? Não precisa de dizer mais nada. Só fica mesmo a faltar o roteiro com as melhores lojas (e marcas) de vestidos para casamento – como convidada, claro, que para noivas são outros quinhentos. Das grandes marcas internacionais às etiquetas portuguesas, com ou sem loja física, há opções para todos os gostos. Tome nota e vista-se para arrasar.

