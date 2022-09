Nossa: a loja de marcas portuguesas vestiu-se de cor-de-rosa e foi para o Chiado

A história de Teresa Braga começou lá atrás, há exactamente dez anos. De marca de pequeníssima escala, alojada num perfil de Facebook, a Tema cresceu e afirmou-se no mercado. Agora, chega ao Chiado através da Nossa, a concept store que esta empreendedora lisboeta abriu para dar espaço à sua, mas também a outras etiquetas portuguesas. "Foram quase cinco anos no Bairro Alto", começa por desabafar, em conversa com a Time Out.

© Mariana Valle Lima

E foram, de facto. O primeiro espaço dedicado ao made in Portugal ficava na Rua das Gáveas, envolto num ambiente de bairro difícil de esquecer. Das conversas entre vizinhos ao ar pitoresco da própria loja, Teresa trocou a morada dos últimos cinco anos por uma área maior e mais central. "Achava que no Bairro Alto já apanhava algum turismo, mas não. Agora sim, estamos à vista dos turistas", resume.

Estamos na Rua da Misericórdia, que além de artéria movimentada é, por estes dias, um ninho de marcas nacionais. Ao lado, fica a Fora Sunglasses. Do outro lado da estrada, encontramos os calções de banho da DCK e as toalhas de praia da Futah, para não falar na histórica Claus Porto ou nas fibras naturais da Traces of Me. Em suma, um caldeirão de criatividade nacional que agora fervilha ainda mais com a abertura do novo espaço multimarca.

© Mariana Valle Lima Teresa Braga

Lá dentro, predomina o cor-de-rosa, em contraste com as arcadas centenárias e o chão de pedra. O sofá, redondo e em veludo, é um amor antigo de Teresa. Comprou-o como parte do recheio a uma loja prestes a fechar, numa altura em que mal cabia no espaço do Bairro Alto. Durante a mudança, o resto da mobília bateu-lhe à porta – coincidentemente desenhada pelos mesmos designers e também pronta a fazer as malas. Tudo cor-de-rosa, evidentemente.

Ainda assim, Teresa rejeita a ideia de olhar para o cor-de-rosa das paredes e móveis como um tom exclusivamente feminino, da mesma forma que a Nossa também dá outras opções. A começar pela Mustique, a primeira etiqueta portuguesa em que tropeçamos, com propostas de vestuário onde o género é o que menos importa. "Está cá a Mustique, a Harper, a 38 Graus. Tudo marcas que tiveram a primeira loja comigo e que cresceram com a Tema".

© Mariana Valle Lima

A marca da casa está em peso, do outro lado da loja. Edições limitadas que ainda respiram Verão, com destaque para as jardineiras, que são já a peça estrela da Tema. A evolução da marca feminina também se faz de colaborações – em exposição estão ainda os lançamentos deste Verão, que incluem uma linha de óculos de sol com a Fora, uma colecção cápsula de fatos de banho e biquínis em parceria com a Cantê e ainda o resultado da colaboração da Mustique com a 38 Graus.

© Mariana Valle Lima

Da Tema, as novidades chegam todas as semanas. A próxima colecção virá mais tarde, já a puxar às festas do final do ano. O rol de marcas estende-se, no entanto – as jóias da Matilda, as peças para a casa da The Room, a roupa de exercício físico da Dupla, o calçado da Friuli, a cosmética da MPL Beauty, a cerâmica de Cecile Mestelan e as flores frescas e secas da Flo. Aliás, a janela para a rua foi preparada a pensar na venda de bouquets, sem que a clientela tenha de entrar na loja. Uma parte dos planos futuros, que vão passar ainda por continuar as obras no andar de cima. É lá que está a nascer um novo espaço de co-work. Além do atelier da Tema, algumas das marcas presentes na loja vão, também elas, mudar-se para o Chiado.

Rua da Misericórdia, 68. 21 342 0606. Seg-Dom 11.00-20.00

