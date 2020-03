54.ª edição ModaLisboa: o melhor do street style no primeiro dia O primeiro dia é de experimentação. Fomos à procura dos melhores looks de street style

O primeiro dia de ModaLisboa é sempre um dia de dúvidas, de experimentação, de "vou lá ver como é que aquilo está e não me vou esforçar muito". Mas depois há quem dê tudo para ir às modas e leva o kit completo para poder aparecer nestas páginas, das transparências às lantejoulas, do vichy ao crochet. O plano de contingência está activo, que isto é coisa de grandes ajuntamentos, mas o novo coronavírus pareceu assustar pouca gente. E dentro da temática pandémica, houve até alguns looks em que nos questionámos: fashionista ou alarmista? Deixamos para si a resposta. Descubra aqui os melhores looks de streetsyle do primeiro dia da 54.ª edição de ModaLisboa.

