54.ª edição ModaLisboa: o melhor do street style no terceiro dia

Ao terceiro dia, conforme as escrituras fashionistas, o street style eleva-se a outros níveis, e nesta temporada temos de dar a mão à palmatória: os conjuntos matchy-matchy estiveram no planeamento de muito boa gente que pôs os pés nas Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército. E os lenços, esses deixaram de andar agarrados ao pescoço para agora cobrirem cabelos – as babushkas, uma tendência que parece saída do guarda-roupa das avós de leste. As cores fortes voltaram a dar força aos looks, do azul klein ao rosa choque. Descubra o melhor do street style no terceiro dia da ModaLisboa.

