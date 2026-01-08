Subscrever
As melhores lojas de festas em Lisboa para impressionar

Está a planear uma festa? Não procure mais: encontrámos as melhores lojas de festas em Lisboa

Vera MouraRaquel Dias da Silva
Escrito por Vera Moura e Raquel Dias da Silva
Ficou responsável pela próxima festa lá em casa? Tem um filho quase a fazer anos? Vem aí o Carnaval, a Páscoa, o Halloween ou o Natal? Não precisa de começar a arrancar cabelos. Se não sabe onde encontrar os melhores artigos de decoração, não procure mais. Fomos à procura das melhores lojas de festas em Lisboa, e arredores, e encontrámos tudo o que precisa, desde grinaldas a balões, passando pela parafernália de descartáveis (copos, pratos e talheres), incluindo acessórios para cerimónias temáticas. As propostas são para todos, mas sobretudo para as crianças, que ainda se entusiasmam com o soprar das velas e com os confetis que os pais têm de limpar a seguir. Mas não se iniba de acordar a criança que há em si, esquecer o depois e aproveitar a coboiada. São estas as melhores lojas de festas em Lisboa.

Recomendado: As melhores coisas para fazer com crianças este mês em Lisboa (e arredores)

As melhores lojas de festas em Lisboa para impressionar

Arteirices Gulosas

  • Compras
  • Areeiro/Alameda
Arteirices Gulosas
Arteirices Gulosas
©DR

Festa de anos infantil que se preze tem um bolo espectacular. E agora que o cake design está na moda, com cursos e workshops a multiplicar-se pela cidade, não há desculpa para servir um pão-de-ló desenxabido na festa do miúdo. Apaixonada por manualidades e cozinha desde pequena, Tânia, da Arteirices Gulosas, é especialista em bolos, de todas as formas e feitios, com cores, padrões, bonecos e texturas tão elaborados que até mete dó espetar-lhes a faca antes da primeira fatia. A partir da segunda custa menos. A loja tem também artigos para a decoração de festas, incluindo um Balloon Bar, onde pode arranjar balões com gás hélio, e todos os ingredientes que precisa para confeccionar bolos dignos de capa de revista.

Ler mais

Caramela Parties

  • Miúdos
  • Oeiras
Caramela Parties
Caramela Parties
DR

A Caramela é uma loja dedicada a bebés e crianças felizes, inspirada pela experiência da maternidade e pela alegria de ver os mais pequenos crescerem rodeados de cor e imaginação. O espaço divide-se entre uma área inteiramente dedicada a festas – com decoração, cake design, mesa de festa, balões, presentes e organização de eventos – e a Caramela Kids, que reúne brinquedos, livros, decoração e produtos pensados para o dia a dia das crianças. Com uma missão clara de procurar as melhores ideias e as soluções mais divertidas, a Caramela celebra a vida e acredita que a imaginação é verdadeiramente contagiante.

Ler mais
Atelier da Tufi

  • Compras
  • Brinquedos e jogos
  • Campo de Ourique
Atelier da Tufi
Atelier da Tufi
Manuel Manso

Se uns podem deixar a modéstia à parte e dizer que têm o melhor bolo de chocolate do mundo, então porque é que o Atelier da Tufi não há-de poder afirmar que é a loja mais querida do bairro? Este foi, aliás, o #hashtag que este espaço em Campo de Ourique usou em tempos em todas as imagens partilhadas no Instagram, com os seus tecidos de padrões coloridos, as suas bandeirolas para pendurar na parede, os cestos de arrumação floridos, as almofadas personalizadas com letras, símbolos ou números, e os quadros com mensagens divertidas. Há lá coisa mais querida do que esta. É querida sim senhor, e o que não lhe falta são artigos para festas, desde confetis a balões, velas, grinaldas e bandeiras.

Ler mais

Bailarico

  • Compras
  • Presentes e lembranças
  • Benfica/Monsanto
Bailarico
Bailarico

Arraiais e quermesses, sardinhadas e festas. Marchas, rifas, manjericos, bandeirolas e música pimba. Susana Cruz vai a todas e só tem pena que os Santos Populares durem apenas um mês. Por isso criou o Bailarico, uma festa que acontece o ano inteiro. No espaço pequeno e colorido há copos, pratos, talheres, palhinhas, guardanapos, balões, velas, palitos, marcadores, chapéus, sacos de lembranças e manjericos de papel: tudo para celebrar em grande. Serve para aniversários infantis, despedidas de solteira, babyshowers ou os oitenta anos da avó. A festa continua com postais, ilustrações, loiças e até uma mini-Vespa em madeira, tudo com sotaque português autêntico, alegre e feito para durar sempre.

Ler mais
Party & Bite

  • Compras
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Party & Bite
Party & Bite

Já esteve de portas abertas em Alvalade, agora está localizada em Picoas, no Largo de Andaluz. Nasceu de uma paixão pelo mundo das festas e do cake design. Além de artigos de decoração, de adereços para fotografias a acessórios para casamentos, também há um calendário de workshops, com várias formações, desde decoração de mesas de doces a pinturas faciais.

Ler mais

Docinho de Açúcar

  • Compras
  • Cascais
Docinho de Açúcar
Docinho de Açúcar
©DR

Pratos, copos, talheres e toalhas. Chapéus, bandeirolas, etiquetas e guardanapos. Grinaldas, formas, balões e velas. Expositores de bolos, pacotes de pipocas, bolas de papel e confetis de cores. Esta loja de festas é uma festança, só de lá entrar. Há acessórios para todo e qualquer tipo de celebração, seja qual for o tema – ballet, circo, super-heróis, passarinhos ou índios –, além de tudo o que é preciso para fazer bolos, cupcakes, cakepops e bolachinhas a fazer pandã. A loja propriamente dita, na Parede, é capaz de acordar um morto. O site permite fazer a festa toda sem levantar o rabo da cadeira. 

Ler mais
Party Land

  • Compras
  • Trajes de fantasia
  • Sete Rios/Praça de Espanha
Party Land
Party Land

O nome não engana. Nesta loja nas Laranjeiras não há criança que entre que queira sair – sobretudo se for fã de balões, desde os clássicos aos temáticos, em forma de coração, unicórnio ou Mulher Maravilha, metálicos ou às bolinhas. Mas há muito mais: grinaldas, bolas e favos de papel, velas, confetis e canhões e até bonecos para bolos. Se a data calhar no Carnaval ou noutra efeméride qualquer, como a Páscoa e o Dia dos Namorados, por exemplo, também há artigos específicos.

Ler mais

Mascarilha

  • Compras
  • Trajes de fantasia
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Mascarilha
Mascarilha
©Mascarilha

No Carnaval, as filas contornam os corredores cheios de máscaras e disfarces. Mas seja Natal, Páscoa, Halloween ou qualquer outra festividade ao longo do ano, esta loja tem de estar no roteiro de compras. A dois passos da Avenida, a Mascarilha tem balões, velas, pratos e bugigangas de toda a espécie e para todos os temas. No que depender desta loja, a folia está garantida.

Ler mais

Festarolas

Os melhores restaurantes para jantares de grupo em Lisboa

Os melhores restaurantes para jantares de grupo em Lisboa
Os melhores restaurantes para jantares de grupo em Lisboa
Mariana Valle Lima

Todas as razões são boas para reencontros, festas e jantares de grupo, seja com a família, amigos ou colegas de trabalho. Não há plano melhor do que juntar toda a gente à mesa – mesmo que seja difícil agradar a todos. Além dos restaurantes tradicionais ou dos novos que têm aparecido na cidade com espaço para muitos comensais, apontamos-lhe vários restaurantes para a ocasião (alguns com menus especiais que facilitam a vida na hora da escolha). Se está à procura de restaurantes para jantares de grupo em Lisboa, não vá mais longe.

Ler mais

As melhores festas de aniversário para crianças em Lisboa

  • Miúdos
As melhores festas de aniversário para crianças em Lisboa
As melhores festas de aniversário para crianças em Lisboa
©DR

No recato do lar ou fora de portas? Com animação ou na onda do DIY? Num museu perfeito para miúdos ou num dos melhores parques e jardins da cidade? Depende da disponibilidade, da paciência e do número de zeros na conta bancária dos pais – mas nesta lista encontra as melhores festas de aniversário para crianças em Lisboa à medida de todos. 

Ler mais
Festas e jantaradas. Uma lista de salas para alugar

  • Coisas para fazer
Festas e jantaradas. Uma lista de salas para alugar
Festas e jantaradas. Uma lista de salas para alugar
©Nuno Agostinho

Está farto de ir jantar sempre aos mesmos sítios, mas não tem espaço suficiente em casa para juntar a família toda ou os amigos, que já não conta pelos dedos das mãos? Não há problema. Nem sequer precisa de ter ideias originais na calha, porque esta lista de sítios castiços muitas vezes a preço acessível serve mesmo para não ter de pensar mais. Depois de um périplo por antiquíssimas colectividades alfacinhas encontrámos dos melhores espaços para alugar. 

Ler mais
