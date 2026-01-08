As melhores lojas de festas em Lisboa para impressionar

Ficou responsável pela próxima festa lá em casa? Tem um filho quase a fazer anos? Vem aí o Carnaval, a Páscoa, o Halloween ou o Natal? Não precisa de começar a arrancar cabelos. Se não sabe onde encontrar os melhores artigos de decoração, não procure mais. Fomos à procura das melhores lojas de festas em Lisboa, e arredores, e encontrámos tudo o que precisa, desde grinaldas a balões, passando pela parafernália de descartáveis (copos, pratos e talheres), incluindo acessórios para cerimónias temáticas. As propostas são para todos, mas sobretudo para as crianças, que ainda se entusiasmam com o soprar das velas e com os confetis que os pais têm de limpar a seguir. Mas não se iniba de acordar a criança que há em si, esquecer o depois e aproveitar a coboiada. São estas as melhores lojas de festas em Lisboa.

