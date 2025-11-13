Lisboa

Subscrever

Lisboa

DAM Lisboa
DR
DR

Os melhores espaços para eventos privados em Lisboa

Há muitas salas onde organizar uma festa ou um jantar, em grande ou de forma mais contida. Aqui encontra restaurantes, escolas e espaços surpreendentes.

Beatriz Magalhães
Escrito por Beatriz Magalhães
Jornalista
Publicidade

Está farto de ir jantar sempre aos mesmos sítios, mas não tem espaço suficiente em casa para juntar a família toda ou os amigos? Não há problema. Nem sequer precisa de ter ideias originais na calha, porque esta lista serve mesmo para não ter de pensar mais. Aqui, tanto vai encontrar colectividades alfacinhas como restaurantes mais sofisticados – depois a escolha é sua. Quer seja para um casamento, aniversário, jantar de amigos, team building ou uma simples reunião do seu clube de leitura, fique com estes espaços para alugar em Lisboa.

Recomendado: Os melhores restaurantes para jantares de grupo em Lisboa

Espaços para festas e jantares de grupos

A Praça

  • Xabregas
  • Recomendado
A Praça
A Praça
© Francisco Romão Pereira

Já sabemos que no Refeitório da Praça há uma carta que não abdica da qualidade do produto e que há menus de grupo pensados para grupos entre 15 e 30 pessoas. Mas fique a saber também que a Praça tem seis espaços, com diferentes valências, para eventos privados: a Oficina, o Mercado, o Refeitório, o Mezanino, a Garrafeira e a Rua da Praça. Servem para almoços e jantares, festas com música ao vivo ou DJ, reuniões, team buildings e workshops. Se estiver interessado, é para o email reservas@pracahub.pt que deve pedir o orçamento.

Ler mais

A Voz do Operário

  • Coisas para fazer
  • São Vicente 
A Voz do Operário
A Voz do Operário
©DR

É essencialmente uma escola, mas começou por ser um jornal dos trabalhadores da indústria tabaqueira, que ainda hoje existe com um âmbito mais alargado. O palco do salão da casa recebe eventos musicais e de dança e tem capacidade para 600 pessoas. Entre as possibilidades de aluguer, encontra-se um espaço exterior com capacidade para 1000 pessoas; um espaço multiusos e um espaço arraial, ambos com capacidade para 300 pessoas; dois refeitórios e dois ginásios que acolhem até 100 pessoas; um auditório com capacidade para 70; e, por fim, salas de aula com capacidade para 25 pessoas. Para saber mais, basta ligar para o 218 862 155 ou mandar email para eventos@vozoperario.pt.

Ler mais
Publicidade

Carnide Clube

  • Coisas para fazer
  • Carnide/Colégio Militar
Carnide Clube
Carnide Clube

As jogatanas de cartas, ao sabor da sueca ou da rami, são um dos pratos fortes de qualquer colectividade que se preze, para não falar dos festejos em tempo de Santos Populares. Mas olhe que há muito mais a aproveitar no Carnide Clube. O ginásio dá para reunir até 100 pessoas em festas temáticas ou aniversários. Mas só aos fins-de-semana, já que durante a semana há aulas a decorrer no espaço. O aluguer faz-se através do email carnide.clube@hotmail.com.

Ler mais

Clube Lusitano

  • Coisas para fazer
  • Beato
Clube Lusitano
Clube Lusitano
DR / Lusitano da Penha de França Facebook

Fundada em 1953, esta associação cultural e recreativa na Penha de França dinamiza eventos culturais, desportivos e comunitários. Acolhe concertos, jantares pop-ups e festas, e também eventos privados às sextas e sábados, entre as 19.00 e as 23.30, e aos domingos, entre as 15.00 e as 21.00. O espaço tem capacidade para 80 a 90 pessoas (com capacidade para 40 a 50 lugares sentados). Para obter mais informações ou para fazer alguma marcação deve contactar a associação através do email lusitano.pdf@gmail.com .

Ler mais
Publicidade

DAM

  • Coisas para fazer
  • Marvila
DAM
DAM
Henrique Isidoro

É na Matinha, a dois passos do rio, já na extremidade oriental da freguesia de Marvila, que encontramos este espaço aberto, com cerca de 500 metros, bem iluminado por janelas à esquerda e com uma mesa de sete metros. Um projecto de Micael Duarte e Hemrei (designer de interiores fixado em Lisboa, que escolheu este sítio para instalar o showroom da marca homónima), o DAM é escritório durante o dia e à noite tanto acolhe os jantares privados organizados por Micael como eventos externos. Para alugar o espaço, pode fazê-lo através do email info@damlx.pt.

Ler mais

Hua Ta Li

  • Chinês
  • Martim Moniz
Hua Ta Li
Hua Ta Li
Mariana Valle Lima

Ousamos dizer sem medo: dificilmente terá jantar de grupo mais divertido do que este. No restaurante chinês Hua Ta Li, no topo do centro comercial do Martim Moniz, há salas privadas para grupos com direito a karaoke e tudo. O menu não é fechado, é tudo pedido à carta, havendo um consumo mínimo obrigatório. Ou seja, para ter acesso a uma sala para 12 pessoas é preciso gastar 300€ (25€ por pessoa). Para 18 pessoas o consumo é de 500€ e para um grupo de 25 é de 600€ (24€ por pessoa). A carta inclui todos os clássicos de um restaurante chinês – não falta o pato à Pequim ou o porco agridoce, tudo a preços convidativos. 

Ler mais
Publicidade

MODULO

  • Coisas para fazer
  • Campolide
MODULO
MODULO
DR / MODULO

O MODULO fica em Campolide e nasceu com o objectivo de acolher diferentes experiências, desde jantares pop-up, eventos corporativos, festas de aniversário e workshops a activações de marcas, sessões fotográficas, produções de vídeo e exposições. O espaço, com duas salas principais amplas e uma sala de apoio, tem capacidade para até 90 pessoas em pé e 60 sentadas e é provido de uma cozinha com alguns equipamentos, como frigorífico e micro-ondas. Se quiser obter outras informações ou orçamentos, deve fazê-lo enviando email para modulo.espaco@gmail.com

Ler mais

Monte Mar Lisboa

  • Chiado/Cais do Sodré
  • Recomendado
Monte Mar Lisboa
Monte Mar Lisboa
DR

A fama precedeu-o. Por causa do seu peixe fresco e bom marisco, o primeiro Monte Mar, em Cascais, conquistou tantos fãs que a gerência decidiu abrir um outro, virado para o Tejo. A carta é a mesma, por isso, se ama os famosos filetes de pescada com arroz de berbigão, vá à confiança que por aqui também os fazem. Outro dos atributos do Monte Mar Lisboa é o espaço para eventos corporativos, casamentos, festas privadas e jantares de grupo. Foi recentemente renovado pela arquitecta Inês Moura e tem capacidade para até 370 convidados sentados e 500 em formato cocktail.   

Ler mais
Publicidade

Palácio Chiado

  • Chiado
Palácio Chiado
Palácio Chiado
Francisco Nogueira

Almoçar ou jantar num palácio é sempre um privilégio, até porque são poucos os exemplares do género onde é possível fazê-lo. Calha que o Palácio Chiado nasceu com esse mesmo propósito, ou seja, com a vontade de se abrir para a rua. Para grupos, esconde algumas salas privadas que obrigam ao seu aluguer (e inclui serviço de sala exclusivo e serviço de bar). A mais pequena tem capacidade para entre 14 a 20 pessoas, já a maior acolhe até 120 pessoas. Ao preço da sala soma-se depois o menu escolhido. Há três à escolha, com bebidas incluídas, em que cada um inclui mais do que uma opção dependendo dos pratos (e há sempre uma opção vegetariana e vegana): o Junot (57€), o Farrobodó (65€) e o Monteiro dos Milhões (75€).

Ler mais
Reservar online

Sociedade Guilherme Cossoul

  • Coisas para fazer
  • Centros culturais
  • Chiado/Cais do Sodré
Sociedade Guilherme Cossoul
Sociedade Guilherme Cossoul
DR

Na Sociedade Guilherme Cossoul, cedem-se salas, embora pequenas, para workshops ou formações. Os pedidos costumam ser dentro do âmbito artístico e cultural, por isso se quiser inaugurar finalmente o seu próprio clube de leitura, esta é uma solução perfeita, onde pode juntar amigos. Para mais informações sobre o aluguer do espaço, deve contactar a instituição através do email geral@guilhermecossoul.pt

Ler mais
Publicidade

Solar dos Presuntos

  • Lisboa
Solar dos Presuntos
Solar dos Presuntos
©Mariana Valle Lima

Não há como enganar com um jantar no bastião da comida tradicional portuguesa. Há vários menus de grupo e para os mais reservados (e dispostos a gastar mais), Pedro Cardoso disponibiliza salas especiais: o cofre tem capacidade para 11 pessoas e obriga a um consumo mínimo de 1000€, enquanto na Academia, no piso térreo, escondida ao lado da cozinha, a capacidade sobe para 16 e o consumo é de 2000€ (à carta) – nesta última, é possível pedir um live cooking com o chef.

Ler mais

The House of Hope & Dreams

  • Coisas para fazer
  • Belém
The House of Hope & Dreams
The House of Hope & Dreams
Duarte Drago

É um abrigo criativo na Ajuda para chefs, artistas e fazedores. A The House of Hope and Dreams é mais um dos projectos de Gonçalo Castel-Branco, responsável por iniciativas como o The Presidential ou o festival Chefs on Fire. A zona do lounge é completamente mutável e ajustável ao evento em questão – pode ser alugado para lançamentos de marcas, conversas, exposições, concertos ou workshops, não há limites. E na zona de refeições, com uma longa mesa e uma cozinha bem apetrechada, podem ir surgindo pop-ups gastronómicos. É através do site que pode fazer a sua marcação.

Ler mais
Publicidade

The Old House

  • Chinês
  • Parque das Nações
  • Recomendado
The Old House
The Old House
©The Old House

Neste restaurante chinês cabem até 180 pessoas, mas pode também reservar uma sala privada (há mais do que uma com capacidade, por exemplo, até 40 ou 66 pessoas). Isto porque a arquitectura do espaço permite abrir e fechar salas, criando vários ambientes. Na comida, conte com wonton, sopa picante, gyozas, frango picante, noodles, pato à pequim – todos os clássicos. 

Ler mais

Time Out Market Lisboa

  • Coisas para fazer
  • Cais do Sodré
Time Out Market Lisboa
Time Out Market Lisboa

É um mercado do século XIX que começou por se chamar Mercado da Ribeira Nova e o povo, espantado por ver uma cúpula num mercado hortícola, chamava-lhe Mesquita do Nabo. As bancas com produtos frescos continuam a funcionar numa das alas, mas desde 2014 que este espaço se tornou o espelho da Time Out Lisboa. Além de ter alguns dos melhores restaurantes da cidade aqui instalados, o Time Out Market tem ainda um estúdio pensado para vários tipos de eventos, como festas, e uma escola de cozinha no meio do food hall para live cookings e workshops. Os dois estão disponíveis para eventos privados, mas se o seu grupo for um pouco maior, com mais de 500 pessoas, também é possível alugar o mercado inteiro. Encontra todas as informações no site

Ler mais
Comprar bilhete

Festejar em Lisboa

Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.