Os melhores espaços para eventos privados em Lisboa

Já sabemos que no Refeitório da Praça há uma carta que não abdica da qualidade do produto e que há menus de grupo pensados para grupos entre 15 e 30 pessoas. Mas fique a saber também que a Praça tem seis espaços, com diferentes valências, para eventos privados: a Oficina, o Mercado, o Refeitório, o Mezanino, a Garrafeira e a Rua da Praça. Servem para almoços e jantares, festas com música ao vivo ou DJ, reuniões, team buildings e workshops. Se estiver interessado, é para o email reservas@pracahub.pt que deve pedir o orçamento.
Está farto de ir jantar sempre aos mesmos sítios, mas não tem espaço suficiente em casa para juntar a família toda ou os amigos? Não há problema. Nem sequer precisa de ter ideias originais na calha, porque esta lista serve mesmo para não ter de pensar mais. Aqui, tanto vai encontrar colectividades alfacinhas como restaurantes mais sofisticados – depois a escolha é sua. Quer seja para um casamento, aniversário, jantar de amigos, team building ou uma simples reunião do seu clube de leitura, fique com estes espaços para alugar em Lisboa.
Recomendado: Os melhores restaurantes para jantares de grupo em Lisboa