Os melhores espaços para eventos privados em Lisboa

Almoçar ou jantar num palácio é sempre um privilégio, até porque são poucos os exemplares do género onde é possível fazê-lo. Calha que o Palácio Chiado nasceu com esse mesmo propósito, ou seja, com a vontade de se abrir para a rua. Para grupos, esconde algumas salas privadas que obrigam ao seu aluguer (e inclui serviço de sala exclusivo e serviço de bar). A mais pequena tem capacidade para entre 14 a 20 pessoas, já a maior acolhe até 120 pessoas. Ao preço da sala soma-se depois o menu escolhido. Há três à escolha, com bebidas incluídas, em que cada um inclui mais do que uma opção dependendo dos pratos (e há sempre uma opção vegetariana e vegana): o Junot (57€), o Farrobodó (65€) e o Monteiro dos Milhões (75€).