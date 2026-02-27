As estreias de cinema para ver em Março, de ‘A Noiva!’ a ‘Projecto Hail Mary’

A Noiva!
Jessie Buckley interpreta uma nova incarnação da Noiva de Frankenstein nesta segunda realização de Maggie Gyllenhaal. Um monstro de Frankenstein solitário (Christian Bale) viaja para a Chicago dos anos 30 e pede a uma cientista revolucionária (Annette Bening) que lhe crie uma companheira. Os dois voltam a dar vida a uma jovem que foi assassinada, mas a criatura tem um comportamento em tudo inesperado e vai semear a confusão por toda a parte. O elenco inclui ainda Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal e Peter Sarsgaard.
Estreia a 5 de Março