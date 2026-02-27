Subscrever
A Noiva!
Niko Tavenise | A Noiva!
Niko Tavenise

As estreias de cinema para ver em Março, de ‘A Noiva!’ a ‘Projecto Hail Mary’

Em plena temporada de prémios, ir ao cinema é um programa ainda mais apetecível. Estes são os oito filmes que queremos ver em Março.

Escrito por Eurico de Barros
Com os Óscares no horizonte, o apetite pela sala de cinema aumenta sempre. Para alimentar essa vontade de consumo cinéfilo, damos-lhe as principais estreias de filmes para ver em Fevereiro. Escolhemos oito. O destaque vai para Projecto Hail Mary, uma grande produção feita com um orçamento astronómico, de 150 milhões de dólares. Também se apresentam no grande ecrã um punhado de histórias baseadas em figuras reais: O Mago do Kremlin (Jude Law interpreta Vladimir Putin), La Femme la Plus Riche du Monde (Isabelle Huppert faz uma personagem inspirada em Liliane Bettencourt) e a animação Marcel et Monsieur Pagnol (a partir de uma fase da vida de Marcel Pagnol). E há mais. Eis as estreias de cinema a não perder em Março.

As estreias de cinema este mês

A Noiva!

Jessie Buckley interpreta uma nova incarnação da Noiva de Frankenstein nesta segunda realização de Maggie Gyllenhaal. Um monstro de Frankenstein solitário (Christian Bale) viaja para a Chicago dos anos 30 e pede a uma cientista revolucionária (Annette Bening) que lhe crie uma companheira. Os dois voltam a dar vida a uma jovem que foi assassinada, mas a criatura tem um comportamento em tudo inesperado e vai semear a confusão por toda a parte. O elenco inclui ainda Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal e Peter Sarsgaard.

Estreia a 5 de Março

Zona 3

Adaptação do livro de ficção científica Chien 51, de Laurent Gaudé. Num futuro próximo, Paris está dividida em três zonas que separam as classes sociais, e ninguém consegue escapar à ALMA, uma IA que revolucionou a aplicação da lei. Quando o criador da ALMA é assassinado, uma agente de topo e um polícia veterano são forçados a trabalhar em conjunto para resolver o homicídio, que pode expor os segredos do regime que servem. Um filme de Cédric Jimenez, com interpretações de Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos e Louis Garrel.

Estreia a 5 de Março

O Estrangeiro

Depois da versão de 1967 assinada por Luchino Visconti e interpretada por Marcello Mastroianni e Anna Karina, é agora a vez de François Ozon adaptar ao cinema o célebre livro de Albert Camus passado na Argélia, em 1938, e com Benjamin Voisin no papel de Mersault, um modesto e tranquilo empregado de trinta e poucos anos. E que vai ver a sua rotina quotidiana perturbada pela morte da mãe, e por um encontro fatídico numa praia. Também com Rebecca Marder, Pierre Lotin e Denis Lavant.

Estreia a 12 de Março

Kill Bill: Toda a Obra Sangrenta

Na sua origem, Kill Bill era para ser um só filme com quatro horas de duração, tal como Quentin Tarantino o havia pensado. Por razões comerciais, foi lançado em duas partes e o realizador apenas passou a versão de quatro horas em visionamentos privados, para amigos. Ei-la agora nos cinemas, combinando os volumes 1 e 2, com cenas eliminadas na montagem e planos alternativos, uma remasterização da luta dos Crazy 88 e um acrescento à sequência de anime. Total: quatro horas e 35 minutos de filme, com intervalo incluído.

Estreia a 12 de Março

O Mago do Kremlin

Jude Law interpreta Vladimir Putin nesta adaptação ao cinema do romance homónimo de Giuliano da Empoli. A história começa na década de 90 e centra-se em Vadim Baranov (Paul Dano), um produtor de televisão que se torna assessor de um membro do FSB (o antigo KGB) chamado Vladimir Putin, que vai encetar uma carreira na política. Instalado no coração do novo sistema pós-comunista, Baranov torna-se o arquitecto da propaganda na nova Rússia. Um filme realizado por Olivier Assayas, ainda com Alicia Vikander, Tom Sturridge e Jeffrey Wright.

Estreia a 12 de Março

Projecto Hail Mary

Filme de ficção científica baseado no livro de Andrew Weir e que tem como herói um astronauta, Ryland Grace (Ryan Gosling), que acorda numa nave espacial sem qualquer memória do seu passado ou da sua missão. Aos poucos, ele descobre que é a derradeira esperança da humanidade, tendo sido enviado ao sistema solar de Tau Ceti em busca de uma solução para um acontecimento catastrófico que se deu na Terra, e vai ter que confiar nos seus conhecimentos científicos, no seu engenho e na vontade humana – mas pode não ter de o fazer sozinho. Realização de Paul Lord e Christopher Miller.

Estreia a 19 de Março

La Femme la Plus Riche du Monde

A personagem de Marianne Farrère, vivida por Isabelle Huppert, inspira-se em Liliane Bettencourt, a falecida herdeira do império de cosméticos da L’Oréal, e na sua filha, Françoise Bettencourt-Meyers. Marianne é riquíssima, e ela e Pierre-Alain (Laurent Laffite), um artista dandy, gay, muito mais jovem e com um apetite insaciável por dinheiro, tornam-se inseparáveis após se terem conhecido em Paris. Esta amizade muito cúmplice acaba por inquietar os colaboradores mais próximos e a família da multimilionária. Filme de Thierry Klifa.

Estreia a 26 de Março

Marcel et Monsieur Pagnol

A nova longa-metragem de animação passa-se em 1955, quando o aclamado dramaturgo, escritor e realizador Marcel Pagnol tem 60 anos e é convidado para fazer uma crónica semanal sobre a sua infância para a revista Elle. Mas o falhanço das suas duas peças de teatro mais recentes, e a percepção de que a memória lhe está a falhar, fazem-no duvidar da sua capacidade de a escrever. É então que o pequeno Marcel, o rapaz que ele foi, lhe aparece como que por magia e o ajuda a recordar. Um filme de Sylvain Chomet.

Estreia a 26 de Março

Mais cinema

