As estreias de cinema para ver em Março, de ‘A Noiva!’ a ‘Projecto Hail Mary’

A nova longa-metragem de animação passa-se em 1955, quando o aclamado dramaturgo, escritor e realizador Marcel Pagnol tem 60 anos e é convidado para fazer uma crónica semanal sobre a sua infância para a revista Elle. Mas o falhanço das suas duas peças de teatro mais recentes, e a percepção de que a memória lhe está a falhar, fazem-no duvidar da sua capacidade de a escrever. É então que o pequeno Marcel, o rapaz que ele foi, lhe aparece como que por magia e o ajuda a recordar. Um filme de Sylvain Chomet.

Estreia a 26 de Março