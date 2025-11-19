Lisboa

Subscrever

Lisboa

Air
Ana Carballosa/Prime Video | Ben Affleck em ‘Air’
Ana Carballosa/Prime Video

Os 15 melhores filmes para ver na Prime Video

Nem só de séries se faz a plataforma de streaming da Amazon. No catálogo de filmes na Prime Video, não faltam clássicos, novidades ou produções próprias.

Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
Escrito por: Sebastião Almeida
Publicidade

A Prime Video está disponível em Portugal desde 2016, e o catálogo tem vindo sempre de crescer. É certo que as séries originais continuam a ser o grande chamariz do serviço de streaming da Amazon (O Homem no Castelo Alto, Fleabag, The Boys), mas o catálogo de filmes tem boas surpresas para descobrir, entre clássicos, novidades e produções próprias. Fomos à procura dos melhores filmes na Prime Video e seleccionámos 15 para ver agora – no mínimo, merecem ir para a sua watchlist. Dramas, comédias românticas, recriações históricas, suspense, terror – há de tudo.

Recomendado: As melhores séries para ver na Prime Video

Os melhores filmes para ver na Prime Video

Air

Realizado por Ben Affleck e escrito por Alex Convery, conta a história da criação da linha de ténis Air Jordan pela Nike, centrando-se em Sonny Vaccaro (Matt Damon) a convencer Michael Jordan a assinar contrato. Com Affleck como Phil Knight e Viola Davis como Deloris Jordan, mãe daquele que é considerado um dos melhores atletas de todos os tempos, o filme estreou-se no SXSW e nos cinemas em Abril de 2023, recebeu críticas positivas e arrecadou mais de 90 milhões de dólares nas bilheteiras, antes de chamar casa à Prime Video.

Assassinos Natos

Realizado em 1994 por Oliver Stone e escrito por Quentin Tarantino, conta a história de um casal que se une pelo gosto e desejo de violência. Woody Harrelson e Juliette Lewis fazem par romântico matando quem lhes aparece à frente e deixando uma pessoa viva para contar a história. Robert Downey Jr. é um repórter que faz deles estrelas ao incluí-los no programa American Maniacs.

Publicidade

Cassandro

Este filme de Roger Ross Williams, de 2023, baseia-se na história real de Saúl Armendáriz, um lutador gay de El Paso que se transforma no carismático e exótico Cassandro, desafiando o machismo da lucha libre mexicana. Estreado em Sundance, o filme tem Gael García Bernal num dos seus papéis mais marcantes, com participações do astro da música latina Bad Bunny e o lutador El Hijo del Santo.

Chi-Raq

Partindo da comédia grega Lisístrata, de Aristófanes, o filme realizado e produzido por Spike Lee e co-escrito com Kevin Willmott foca-se na violência entre dois gangues na parte Sul de Chicago. Spartans e Trojans estão em guerra. Lisistrata, amante de Demetrius, lider dos Trojans, cansa-se da escalada de violência e, inspirada em Leymah Gbowee, que liderou um movimento de paz na segunda guerra civil liberiana, propõe um boicote ao sexo. Lisístrata reúne-se com mulheres dos Trojans e dos Spartans para firmarem um acordo em que, até que os homens baixem as armas, não há relações sexuais para ninguém. “No Peace, No Pussy”, defendem. A greve alastra-se por toda a cidade, mas os gangues rivais recusam-se a cessar os confrontos.

Publicidade

Clube de Combate

Aos fins-de-semana, homens de todas as cidades reúnem-se em parques de estacionamento para lutar. No osso, Fight Club, o clássico de David Fincher de 1999, é isto. Embora não se fique por aí, claro. O elenco, esse, é de luxo (Brad Pitt, Edward Norton e Helena Bonham Carter). Tyler Durden (Brad Pitt) é o cérebro do clube. Com uma abrangente sede de vingança, convence os membros do clube a combaterem violentamente entre si. Mas há regras. A primeira é: não se fala do clube de combate. E a segunda é: não se fala do clube de combate.

Este País Não É Para Velhos

Javier Bardem e Josh Brolin contracenam num filme que se passa no Oeste texano nos anos 1980. Um caçador (Brolin) depara-se com um negócio de droga mal sucedido e leva uma mala com dinheiro. Já Bardem veste a pele de um assassino contratado que percebe o homem que levou o dinheiro que não devia. Os irmãos Cohen adaptaram ao pequeno ecrã este romance do escritor norte-americano Cormac McCarthy e fizeram um grande trabalho.

Publicidade

Jogada de Risco

Brad Pitt encarna o dirigente de uma equipa de beisebol em Oklahoma que quer conseguir obter melhores resultados. Para isso contrata um jovem recém-formado em Yale (Jonah Hill), que desenvolve um método revolucionário de avaliação de jogadores. O treinador, contudo, não é adepto das técnicas empregues e resolve usar jogadores com reputação mas cujos resultados ficam aquém. O filme mostra o confronto e a subida de tensão entre os funcionários de um clube quase caído em desgraça. Moneyball (título original) é de 2011.

One Child Nation

Este original Amazon Prime recebeu o prémio de melhor documentário no festival de Sundance em 2019. Os realizadores Nanfu Wang e Jialing Zhang nasceram durante os anos 1980, quando vigorava a política de natalidade chinesa de filho único. Depois de um deles emigrar e voltar ao seu país, partem em busca das consequências dessa medida drástica e de que forma afectam hoje a sociedade chinesa.

Publicidade

Os Ricardos

Escrito e realizado por Aaron Sorkin, esta longa-metragem revisita uma semana turbulenta nas vidas de Lucille Ball e Desi Arnaz, estrelas da seminal série dos anos 1950 I Love Lucy. Nicole Kidman e Javier Bardem interpretam o casal que redefiniu a televisão americana, entre tensões conjugais, acusações de comunismo e pressões da fama. Estreados em 2021, o filme recebeu críticas positivas e nomeações aos Óscares e aos Globos de Ouro, destacando-se pelas interpretações intensas e pelo ritmo característico de Sorkin.

O Som do Metal

Realizado por Darius Marder, com Olivia Cooke num papel secundário, O Som do Metal fala-nos de Ruben Stone (Riz Ahmed), um promissor baterista de uma banda de heavy metal que, progressivamente, vai perdendo a audição. O drama da Amazon retrata a adaptação do músico a um novo mundo, em que nada fica igual ao que conhecia.

Publicidade

Querido Menino

É um dos mais recentes filmes no catálogo. Realizado por Felix van Groeningen e protagonizado por Steve Carell e Timothée Chalamet, Beautiful Boy (título original) narra a história de adicção do filho do jornalista do The New York Times David Sheff. Nicholas (Timothée Chalamet) começa a apresentar sinais de toxicodependência gradualmente e a sua condição vai-se agravando. O filme mostra como o problema afecta o funcionamento de uma família e como, aos poucos, vai destruindo tudo à sua volta. 

Shutter Island

Aclamado pela crítica, este filme de Martin Scorsese é uma das produções mais marcantes da década de 2010. Leonardo DiCaprio é Edward Daniels, um detective enviado para uma prisão psiquiátrica para desvendar o desaparecimento de uma prisioneira. À medida que passa tempo no estabelecimento prisional, Daniels fica cada vez mais confuso e desconfia que lhe são realizadas experiências de controlo da mente. Mas tudo pode não passar de uma ilusão.

Publicidade

The Report

As técnicas de tortura usadas pela CIA nos interrogatórios pós-11 de Setembro ainda hoje ecoam. Scott Z. Burns baseou-se num artigo publicado pela Vanity Fair para realizar um filme inspirado em factos reais, sobre a destruição de gravações dos interrogatórios por parte da agência norte-americana. Adam Driver protagoniza o funcionário escolhido pela senadora Dianne Feinstein para liderar a investigação. À medida que a informação vai sendo desvendada, os bloqueios à sua publicação são cada vez mais agressivos. Estreou-se em 2019.

Totally Killer

O segundo filme realizado por Nahnatchka Khan, com selo da Blumhouse, mistura terror, comédia e viagens no tempo. Kiernan Shipka interpreta Jamie, uma adolescente que, após o assassinato da mãe por um assassino mascarado conhecido como Sweet 16 Killer, viaja acidentalmente até 1987 para impedir os crimes originais e salvar o futuro. Inteligente na forma como parodia os slashers dos anos 80, o filme, de 2023, destaca-se pelo humor, pelo ritmo e pela clássica reviravolta final.

Publicidade

Uma Noite em Miami

Esta longa-metragem de 2020, que marca a estreia de Regina King na realização, adapta a peça de Kemp Powers e imagina um encontro histórico entre Malcolm X, Muhammad Ali, Sam Cooke e Jim Brown, após a vitória de Ali sobre Sonny Liston em 1964. No quarto de hotel, os quatro discutem fama, fé e responsabilidade social num retrato poderoso da identidade negra e do activismo nos EUA.

Mais filmes para ver em streaming

Publicidade
Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.