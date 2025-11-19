Os 15 melhores filmes para ver na Prime Video

Air
Realizado por Ben Affleck e escrito por Alex Convery, conta a história da criação da linha de ténis Air Jordan pela Nike, centrando-se em Sonny Vaccaro (Matt Damon) a convencer Michael Jordan a assinar contrato. Com Affleck como Phil Knight e Viola Davis como Deloris Jordan, mãe daquele que é considerado um dos melhores atletas de todos os tempos, o filme estreou-se no SXSW e nos cinemas em Abril de 2023, recebeu críticas positivas e arrecadou mais de 90 milhões de dólares nas bilheteiras, antes de chamar casa à Prime Video.