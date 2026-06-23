Subscrever
Procurar
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Sublime Sand
Francisco Nogueira | Sublime Sand
Francisco Nogueira

Onde ficar na Comporta: os melhores hotéis e refúgios de turismo rural

Não sabe onde ficar na Comporta? Temos dormidas com luxo e conforto, propostas ecológicas e aposentos com vista mar.

Vera Moura
Escrito por Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
Publicidade

Hotéis convencionais, de luxo ou boutique. Turismos rurais, cabanas, villas ou apartamentos. Já decidiu que tipo de alojamento vai escolher quando for de férias ou passar o fim-de-semana neste paraíso com praias de mar azul turquesa? Seleccionámos os melhores hóteis na Comporta, onde vai encontrar alternativas para diferentes tipos de turismo – e diferentes orçamentos. Mas não vale a pena ter grandes ilusões: a zona é das mais caras de todo o país. Uma coisa é certa – nestes oito hotéis terá uns dias (e umas noites) muito bem passados.

Recomendado: Cinco destinos paradisíacos a menos de uma hora de Lisboa

Hotéis na Comporta

Sublime

  • Hotéis
  • Hotéis de luxo
  • Comporta
Sublime
Sublime
Francisco Nogueira

Ao boutique hotel Sublime, que em 2014 se instalou na zona da Muda com apenas 14 quartos espalhados por 17 hectares – e que ganhou o apelido Terracota –, juntou-se um novo: o Sublime Sand. Fica do outro lado da Estrada Nacional 261, que liga Grândola à Comporta, e tem 51 hectares, 43 villas privadas com piscina (perfazendo um total de 100 quartos), três restaurantes, duas lojas, um spa, uma discoteca, duas piscinas comuns (uma interior e uma exterior), um centro de conferências e um kids club – que, sim, também tem piscina. Por ali, o luxo é tudo menos ostensivo. Discreto, subtil e pintado em tons terra e madeira, vê-se principalmente nas pequenas coisas (como as amenities nos quartos, as espreguiçadeiras maiores e mais confortáveis que muitas camas ou os equipamentos da Marshall para ouvir música) e no serviço descontraído, mas atento e rápido. O restaurante Davvero, de Lisboa, passa aqui as férias de Verão, servindo petiscos e especialidades italianas à beira da piscina ou no restaurante aberto também a não-hóspedes. 

Ler mais
Ver preços

Independente Comporta

  • Hotéis
  • Grândola
Independente Comporta
Independente Comporta
Kerry Murray

As famosas planícies alentejanas ainda estão longe, mas é aqui mesmo que começa o Alentejo. A menos de 20 minutos da praia, abriu o primeiro hotel não-urbano do Grupo Independente, uma ode à simplicidade e ao cultivo do bem-estar da mente e do corpo na Comporta. Rodeada de vegetação, a propriedade tem 34 villas, que vão desde estúdios a casas com cinco quartos, e 40 quartos de hotel. No restaurante Maroto reinam sabores típicos alentejanos. Já no Aura Spa, o arroz, o sal e a areia, naturais da região costeira alentejana, são os ingredientes principais dos tratamentos faciais e corporais, bem como das massagens de assinatura.

Ler mais
Ver preços
Publicidade

AlmaLusa Comporta

  • Hotéis
  • Comporta
AlmaLusa Comporta
AlmaLusa Comporta
DR

Como o nome indica, o AlmaLusa Comporta é um hotel que resgata a cultura lusitana. Ali, andam de braço dado as tradições e a história deste lugar onde o verde dos arrozais se mistura com o azul do mar. A decoração dos quartos é feita pelas mãos das artesãs locais com materiais nativos da região. Ao todo são 53 quartos, dos quais 31 são suites. Se vier com a família terá à disposição um quarto Family (um single e um superior) com espaço de sobra para todos. Situado no piso térreo, o AlmaLusa Café promete refeições deliciosas feitas com produtos naturais para comer na esplanada ou para levar para a praia. Já no rooftop, servem-se cocktails e vê-se o pôr-do-sol a cair nos arrozais. 

Ler mais
Ver preços

Deli Suite Comporta

  • Hotéis
  • Apartamentos para alugar
  • Comporta
Deli Suite Comporta
Deli Suite Comporta
DR

Vizinha de cima do colorido JNcQUOI Deli, no Carvalhal, esta suite T2 é tudo menos minimalista. Com dois quartos, promete luxos como espreguiçadeiras no Beach Club na Praia do Carvalhal, a cinco minutos dali, concierge, uma sessão de uma hora com um personal stylist da Fashion Clinic, pequeno-almoço no andar de baixo e até um secador de cabelo supersónico da Dyson. O preço fica a condizer. 

Ler mais
Publicidade

Quinta da Comporta

  • Hotéis
  • Comporta
Quinta da Comporta
Quinta da Comporta
DR - Quinta da Comporta

Este wellness boutique resort, no caminho para a Praia do Carvalhal (são cinco minutos de carro; nove de bicicleta), é um projecto do arquitecto Miguel Câncio Martins e um dos melhores sítios para ficar na zona. Há mais de 70 opções de alojamento, de quartos double, duplex e deluxe até suítes e villas com piscina. A arquitectura tenta cumprir o estilo rústico da zona, conjugada com uma infinity pool aquecida e um spa, o Oryza, com tratamentos naturais e retiros de yoga. Tem também um restaurante (virado para um arrozal a perder de vista), onde os produtos locais são valorizados e viajam muitas vezes da horta directamente para o prato.

Ler mais
Ver preços

Spatia Comporta

  • Hotéis
  • Grândola
Spatia Comporta
Spatia Comporta
Francisco Nogueira

Instalado numa herdade onde a construção humana quase se funde com a natureza, o Spatia Comporta soube aproveitar o cenário envolvente, com a paisagem característica da região, para instalar um edifício térreo construído a partir de materiais endógenos e criar um ambiente natural e aconchegante virado para o exterior. Tem quartos com 20 metros quadrados e uma série de vilas independentes com piscinas exteriores – suficientemente distantes para proporcionar a privacidade essencial a um momento de retiro. Isto além das cabanas com telhado de colmo e casa de banho aberta com um grande chuveiro e jardim privado. Está a meia hora da praia da Aberta Nova, já a chegar a Melides, uma das mais bonitas da região.

Ler mais
Ver preços
Publicidade

Casas na Areia

  • Hotéis
  • Hotéis de charme
  • Grândola
Casas na Areia
Casas na Areia
DR

Era uma casa muito engraçada, não tinha chão, não tinha nada. Este projecto do arquitecto Manuel Aires Mateus, apresentado na Bienal de Veneza e elogiado na imprensa internacional, transformou uma cabana de pescadores da Comporta numa casa minimalista, que propõe passar as férias inteiras com os pés na areia, mesmo depois de sair da praia. O conceito foi baptizado de “luxo descalço”.

A apenas três minutos, o grupo Silent Living tem ainda as Cabanas no Rio.

Ler mais

Cocoon Eco Design Lodges

  • Hotéis
  • Grândola
Cocoon Eco Design Lodges
Cocoon Eco Design Lodges
©DR

Aqui não há betão: só cabanas sustentáveis sustentadas em estacas. Mas também uma piscina biológica, uma casa na árvore, uma tenda marroquina, uma horta e uma floresta selvagem sem fim à vista. Se quer fazer férias de praia sem abrir mão do campo, esta é uma óptima solução de estadia. Basta comprar ou arrendar um dos eco design lodges, com amplas janelas para o exterior e decks privados, que convidam a apreciar a natureza. Como hóspede poderá usufruir de uma série de actividades grátis, que não deixam os miúdos de fora. 

Ler mais
Ver preços

As melhores praias de Norte a Sul

As melhores praias em Sintra

  • Atracções
  • Praias
As melhores praias em Sintra
As melhores praias em Sintra
©Duarte Drago

Já se sabe que Sintra guarda os seus caprichos, portanto não estranhe se estiver um calor intenso em Lisboa e precisar de uma malha por estas bandas. É um clássico, na verdade. Nunca sabemos muito bem como estará o tempo, mas seja qual for o cenário, os índices de beleza prometem compensar todos os banhistas sem excepção, tanto os que se aventuram nas águas frias como os que não arredam pé do conforto da esplanada.

Ler mais

As melhores praias da Linha de Cascais

  • Coisas para fazer
As melhores praias da Linha de Cascais
As melhores praias da Linha de Cascais
Gabriell Vieira

Poucas capitais do mundo se podem orgulhar deste feito: terem praias paradisíacas a menos de uma hora de distância. A Linha de Cascais, por exemplo, a apenas 40 minutos de comboio do Cais do Sodré, concentra alguns dos areais mais concorridos e versáteis da região.

Ler mais
Publicidade

As melhores praias da Arrábida

  • Coisas para fazer
As melhores praias da Arrábida
As melhores praias da Arrábida
Fotografia: Arlindo Camacho

Poucos areais ao longo da costa portuguesa oferecem imagens tão dignas de postal quanto as praias da Arrábida. As águas cristalinas rodeadas de vegetação e areia branca fazem roer de inveja qualquer um. Este paraíso, a menos de uma hora de Lisboa, mudou recentemente o jogo das acessibilidades durante a época balnear.

Ler mais
Recomendado
    Últimas notícias
      Publicidade
      Voltar ao topo

      Sobre nós

      Contacte-nos

      Time Out Worldwide

        Mapa do site
        © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.