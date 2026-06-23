Era uma casa muito engraçada, não tinha chão, não tinha nada. Este projecto do arquitecto Manuel Aires Mateus, apresentado na Bienal de Veneza e elogiado na imprensa internacional, transformou uma cabana de pescadores da Comporta numa casa minimalista, que propõe passar as férias inteiras com os pés na areia, mesmo depois de sair da praia. O conceito foi baptizado de “luxo descalço”.

A apenas três minutos, o grupo Silent Living tem ainda as Cabanas no Rio.