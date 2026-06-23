Ao boutique hotel Sublime, que em 2014 se instalou na zona da Muda com apenas 14 quartos espalhados por 17 hectares – e que ganhou o apelido Terracota –, juntou-se um novo: o Sublime Sand. Fica do outro lado da Estrada Nacional 261, que liga Grândola à Comporta, e tem 51 hectares, 43 villas privadas com piscina (perfazendo um total de 100 quartos), três restaurantes, duas lojas, um spa, uma discoteca, duas piscinas comuns (uma interior e uma exterior), um centro de conferências e um kids club – que, sim, também tem piscina. Por ali, o luxo é tudo menos ostensivo. Discreto, subtil e pintado em tons terra e madeira, vê-se principalmente nas pequenas coisas (como as amenities nos quartos, as espreguiçadeiras maiores e mais confortáveis que muitas camas ou os equipamentos da Marshall para ouvir música) e no serviço descontraído, mas atento e rápido. O restaurante Davvero, de Lisboa, passa aqui as férias de Verão, servindo petiscos e especialidades italianas à beira da piscina ou no restaurante aberto também a não-hóspedes.
Hotéis convencionais, de luxo ou boutique. Turismos rurais, cabanas, villas ou apartamentos. Já decidiu que tipo de alojamento vai escolher quando for de férias ou passar o fim-de-semana neste paraíso com praias de mar azul turquesa? Seleccionámos os melhores hóteis na Comporta, onde vai encontrar alternativas para diferentes tipos de turismo – e diferentes orçamentos. Mas não vale a pena ter grandes ilusões: a zona é das mais caras de todo o país. Uma coisa é certa – nestes oito hotéis terá uns dias (e umas noites) muito bem passados.
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