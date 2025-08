Deixem os pais em paz!

As crianças são o melhor do mundo mas, às vezes, tudo o que os adultos precisam é de trabalhar/relaxar/comer (risque o que não interessa) à vontade. Roteiro pelos lugares da cidade onde uns e outros podem ser felizes. Ao mesmo tempo. E sem incomodar.

Este artigo foi originalmente publicado na revista Time Out Lisboa, edição 673 — Primavera 2025

Domingo, hora do almoço. A mesa está posta para cinco e as migalhas, pratos e copos sujos denunciam que já esteve cheia. Agora tem apenas um casal sentado, na casa dos 40, a beber demoradamente uma bebida quente, enquanto conversam e riem. De vez em quando um levanta-se para ir buscar mais alguma coisa à mesa do buffet ou para sair do restaurante A Praça e atravessar a rua sem trânsito dentro do recinto do Hub Criativo do Beato para o edifício em frente, onde fica o restaurante Refeitório e a Pracinha. É nesta última que estão os três filhos, de 6, 9 e 11 anos. Depois de despachar o brunch na companhia dos pais, com sumos, croissants, pizzas, sopas, pratos quentes, panquecas e bolos (30€ adultos/15€ crianças dos 5 aos 12 anos), foram divertir-se entre o insuflável, as mesas com folhas e lápis de colorir e as pinturas faciais. Dois animadores garantem que os adultos podem ficar tranquilos durante mais um bom bocado, para conversar, comer e beber sem interrupções.

“Quando arrancámos com o brunch [no início de 2024], atraímos muitas jovens famílias”, diz Cláudia Almeida e Silva, responsável pelo projecto A Praça. “Pelo brunch buffet, muito mais livre, sim, mas também porque temos o privilégio de estar num espaço amplo e protegido. Como é difícil manter as crianças mais do que dez minutos sentadas, percebemos que elas começaram a usar o espaço como um playground – chegavam a trazer as bicicletas e trotinetes. Como se estivessem num bairro seguro, onde os pais podiam estar sentados, a vê-las”, descreve. Daí até nascer um espaço lúdico, foi natural. “Além de brincar, pensámos que podiam aprender qualquer coisa. Foi quando começámos com os workshops.”

DR

Ao comando da programação infanto-juvenil d’ A Praça está a Magnolia Method, uma associação sem fins lucrativos que actua na área de educação e saúde mental e que, aos domingos, entre as 12.00 e as 15.00, aqui promove workshops temáticos e gratuitos, muito focados na sustentabilidade. Se o tempo estiver de feição, instalam-se lá fora; quando está frio ou de chuva, ficam na Pracinha.

Os primeiros na cidade a ter esta ideia tão simples, mas genial, foram os proprietários do Monte Mar: há já oito anos que o restaurante de peixe e marisco no Cais do Sodré junta todos os fins-de-semana a um menu infantil de almoço – sopa, prato principal e sobremesa, por 15€ – animação da FUNtoche, que promete entretê-los das 12.30 às 16.30.

“Quando me ligaram a dizer que queriam uma opção para os pais estarem tranquilamente a desfrutar da refeição, eu tinha acabado de ter o meu terceiro filho e fiquei muito angustiada. Agora tenho outra visão, mas na altura pensei: ‘como é que vou fazer uma coisa assim?’”, lembra Andreia Fernandes, fundadora da empresa de festas de aniversário e eventos infantis. Fechou-se o negócio com a família numerosa Pinto Coelho (que tem ainda outros projectos, como os hotéis Onyria – todos muito children-friendly), que hoje inclui piscina de bolas, pinturas faciais, modelagem de balões e jogos aos sábados e domingos no Monte Mar. Em datas especiais como a Páscoa, o Dia da Mãe ou o Dia da Criança, há ainda ateliers temáticos.