10 discos de vinil para oferecer este Natal

Rosalía – Lux
O quarto álbum da catalã coloca a artista a explorar um registo orquestral e profundamente emocional. Gravado com a London Symphony Orchestra e com vozes como Björk e Carminho, o disco explora a mística feminina, a fé e a transformação. É um trabalho grandioso, em que a cantora leva a sua visão musical ao limite e encontra novas formas de unir espiritualidade, perda e auto-descoberta. A versão física do álbum conta com três músicas exclusivas que não pode ouvir nas plataformas de streaming, "Focu ‘ranni", "Jeanne" e "Novia Robot".
Preço: 77€