10 discos de vinil para oferecer este Natal

O vinil é uma prenda que não passa de moda. Sugerimos dez discos para oferecer no Natal, para todos os gostos e idades.

Hugo Geada
Indeciso com o que oferecer ao seu amigo ou familiar melómano? Nesta selecção de discos para oferecer no Natal, procuramos equilibrar géneros, épocas e sonoridades, de forma a contemplar todos os gostos. Desde a popstar Taylor Swift até Carminho, passando por artistas emergentes como Olivia Dean e Geese, ou ícones como David Byrne, vamos do mainstream aos nichos mais alternativos. Incluímos ainda clássicos do hip-hop português e experiências sonoras intensas de metal. Os preços variam, permitindo presentes para vários os orçamentos e sugerimos também edições especiais para valorizar a colecção do presenteado.

10 discos para oferecer no Natal

Rosalía – Lux

O quarto álbum da catalã coloca a artista a explorar um registo orquestral e profundamente emocional. Gravado com a London Symphony Orchestra e com vozes como Björk e Carminho, o disco explora a mística feminina, a fé e a transformação. É um trabalho grandioso, em que a cantora leva a sua visão musical ao limite e encontra novas formas de unir espiritualidade, perda e auto-descoberta. A versão física do álbum conta com três músicas exclusivas que não pode ouvir nas plataformas de streaming, "Focu ‘ranni", "Jeanne" e "Novia Robot".

Preço: 77€

Comprar

Geese – Getting KIlled

Os Geese são a nova coqueluche da música rock e fazem prova disso em Getting Killed, um disco intenso que funde rock alternativo, pós-punk e indie, resultando num autêntico tratado musical para a gen z. Gravado antes da saída do guitarrista, o álbum mostra a banda em plena mutação, a explorar temas de frustração e liberdade com nervo juvenil. É um registo feroz e directo, perfeito para quem quer descobrir uma das vozes mais excitantes da nova geração, o vocalista Cameron Winter.

Preço: 24€

Comprar
Little Simz – Lotus

A rapper britânica tem-se afirmado como uma das melhores e mais inovadoras vozes do rap mundial. Lotus confirma esse estatuto num registo íntimo, feroz e profundamente humano. Entre jazz, funk e pulsos mais sombrios, Simz reinventa-se com a ajuda de colaborações com artistas como Moses Sumney, Michael Kiwanuka, Yussef Dayes ou Sampha. Se quiser surpreender com o presente de Natal, ofereça a edição Pink Splatter.

Preço: 41€

Comprar

Tyler, the Creator – Don't Tap the Glass

O mais recente disco do rapper norte-americano combina uma série de estilos musicais, do hip hop, house, dance, funk ao techno. É um disco curto, energético e o convite perfeito para dançar e divertirmo-nos. Serviu de banda sonora em festas e churrascos de Verão, mas continua a ser uma óptima peça musical para ouvir em qualquer altura do ano, especialmente quando precisar de subir o astral assim que os blues do Inverno se instalar.

Preço: 77€

Comprar
Olivia Dean – The Art of Loving

O álbum de consagração de Olivia Dean – uma das vozes mais promissoras da música britânica contemporânea – é uma viagem pelo pop e neo-soul, explorando todas as formas de amor com uma maturidade impressionante. Com grandes faixas como “Man I Need” e “So Easy (To Fall in Love)”, recebeu aclamação crítica e sucesso internacional, chegando ao número um em vários países.

Preço: 35€

Comprar

David Byrne – Who Is the Sky?

A idade não passa por David Byrne, que neste registo, editado Setembro, continua a reinventar-se com humor e sensibilidade, explorando a vida e a absurdidade do quotidiano através de arranjos orquestrais envolventes e colaborações com nomes como St. Vincent e Hayley Williams. Se se sentir com espírito extra natalício, pode complementar com um bilhete para o concerto do antigo vocalista dos Talking Heads no EDP Cool Jazz.

Preço: 21,50€

Comprar
Carminho – Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir

Carminho reafirma o seu profundo compromisso com o fado como linguagem viva no seu novo álbum. Entre guitarras eléctricas, mellotron, Cristal Baschet e até Ondes Martenot, a obra explora os limites do fado, mantendo intacta a sua tradição e permitindo que cada instrumento assuma diferentes papéis, dialogando entre si sem perder a emoção central da música.

Preço: 35€

Comprar

Sam the Kid – Beats Vol. 1: Amor

Finalmente editado em vinil em 2025, este disco marcou um dos momentos mais importantes da carreira de Sam The Kid e da história do hip-hop português. Originalmente lançado em 2002 pela Loop Recordings, o álbum foi dos primeiros discos de hip-hop instrumental editados em Portugal e funciona como a banda sonora da história de amor entre os pais do artista. É considerado um dos álbuns mais influentes da música portuguesa do século XXI.

Preço: 30€

Comprar
Taylor Swift – The Life of a Showgirl

O mais recente disco de Taylor Swift não encheu as medidas de toda a comunidade de fãs da cantora, mas não deixa por isso de ser um objecto que tem de fazer parte da memorabilia dos admiradores da voz de "Love Story". The Life of a Showgirl, o décimo segundo álbum de estúdio da artista americana, é inspirado pela digressão europeia da Eras Tour e pelo relacionamento da cantora com o jogador de futebol Travis Kelce. No site oficial da cantora pode adquirir a versão do disco em vinil cor de laranja translúcido e com glitter dourado.

Preço: 35€

Comprar

Deafheaven – Lonely People with Power

Considerado um dos discos de metal mais aclamados de 2025, o sexto álbum de estúdio da banda americana é um regresso ao som característico de blackgaze (uma mistura de black metal com shoegaze), abandonado temporariamente em Infinite Granite (2021), e que caracteriza e popularizou os Deafheaven. O disco recebeu aclamação universal da crítica, tendo sido incluído em várias listas dos melhores álbuns do ano, incluindo as da Consequence, Decibel, Exclaim! e Kerrang!. Ideal para oferecer a seu familiar fã de sonoridades mais pesadas.

Preço: 48€

Comprar

