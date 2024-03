As melhores músicas dos anos 80 vão continuar a ouvir-se durante muitos e muitos anos. É natural. Afinal, a década deu-nos grandes hinos pop, canções de karaoke intemporais e algumas das melhores músicas para fazer exercício. Sem exagero. E, de Whitney Houston ("I Wanna Dance with Somebody") aos Tears For Fears ("Everybody Wants to Rule the World"), passando por Michael Jackson ("Beat It"), Madonna ("Into The Groove"), Prince ("When Doves Cry"), Bruce Springsteen ("Dancing in the Dark") e outros nomes inevitáveis, há música para todos os gostos nesta lista de canções.

Recomendado: As dez melhores músicas dos anos 90