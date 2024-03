Poucas boy bands dos anos 90 emprestaram as vozes e os corpos a tantas canções pop clássicas como os Take That – se não acreditam, oiçam uma colectânea de grandes êxitos deles. Só é pena que tenham implodido quando estavam a entrar no seu melhor momento de forma. "Never Forget", com o seu piscar de olhos a "You Can’t Always Get What You Want" dos Rolling Stones, é o ponto alto da sua carreira.