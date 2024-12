Onde? Lisboa Ao Vivo

Quando? 21 Jan (Ter)

Desde a década passada que vemos o grupo de pós-hardcore norte-americano Touché Amoré evoluir com sinceridade e empatia de disco para disco. Com as emoções à flor da pele e refrães que são tão reconfortantes como energizantes, o mais recente, Spiral In A Straight Line, foi um dos melhores álbuns de 2024. Vamos ouvir as suas canções (e mais alguns clássicos) no Lisboa Ao Vivo.