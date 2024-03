Onze canções pop primaveris

Os Flaming Lips ainda eram uma pequena banda indie quando gravaram o seu segundo álbum, Oh My Gawd!!!...The Flaming Lips (1987, Restless). "You Can't Stop The Spring" é um dos pontos altos do disco, uma canção de rock psicadélico com ginga indie que contrapõe a sobriedade inspiradora dos versos centrais ("You can crush the flowers / But you can't stop the spring") a letras surrealistas como "Keeping her paint cans underneath the seat / Keeping her hair dryer on her favorite piece of meat".