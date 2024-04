Onde? MEO Arena

Quando? 29 Mai (Qua)

Por muito sucesso que tenham, os Thirty Seconds To Mars nunca vão deixar de ser vistos como a banda de Jared Leto. Não há nada a fazer. Mas o que é certo é que o grupo de Jared e o seu irmão Shannon é tão relevante como a carreira de actor do americano. No activo desde o final dos anos 90, são um fenómeno rock com pompa poética, de guitarras épicas e melodramáticas. Tocam as canções de It's the End of the World but It's a Beautiful Day (2023) na MEO Arena.