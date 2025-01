Descubra todas as canções do Festival da Canção 2025

Esta quinta-feira, 23 de Janeiro, foram apresentados no Teatro Maria Matos os 20 temas que estarão em competição na próxima edição do Festival da Canção. As semifinais estão marcadas para os dias 22 de Fevereiro e 1 de Março e a grande final acontece a 8 de Março, dia em que ficaremos a conhecer a actuação que irá representar Portugal no Eurovisão, que arranca a 13 de Maio em Basileia, Suíça.

Em Novembro foram anunciados todos os autores, entre os 14 convidados e os seis vencedores do concurso de livre submissão. E hoje ficámos a conhecer as canções. “Temos algumas caras conhecidas do grande público, outras nem tanto, mas ainda bem que cá estão, porque é isso que nós queremos, uma democracia musical, onde toda a gente tem a mesma hipótese”. Foi assim que Vasco Palmeirim deu o pontapé de saída para a apresentação das músicas concorrentes do Festival da Canção, onde se destacam os nomes de Fernando Gabriel e Marco Rodrigues, dois dos 16 autores convidados pela RTP para escreverem as suas canções. Ambos os cantores decidiram também serem eles os intérpretes, ao contrário de, por exemplo, EU.CLIDES, outro autor convidado, que escolheu TOTA para interpretar o seu tema. Recordamos que EU.CLIDES participou na edição de 2021, como intérprete do tema “VOLTE-FACE”, da autoria de Pedro da Linha.

Para Gonçalo Madaíl, director de programas da RTP, a estação pública passa o ano “a tentar tratar a música por tu” em todas as suas plataformas, apostando no formato de música ao vivo. “Nós insistimos e não desistiremos”, promete. Também presente no evento de apresentação, Nuno Galopim, enciclopédia viva do Festival da Canção, do qual é consultor desde 2016, subiu ao palco para destacar a já habitual extensão do festival a outras plataformas. Na Antena 1 terão lugar “pós-shows em directo no estúdio da rádio, transmitido também em imagem pelas nossas plataformas digitais”, com os concorrentes apurados de cada semifinal e, no fim, com o grande vencedor. No estúdio estarão “dois especialistas”, os ex-concorrentes Diana Castro e Edmundo Inácio, “que foram dois brilhantes segundos lugares do Festival da Canção”. O podcast Falar Pelos Dois (com Andreia Rocha e Filipe Cruz), dedicado à história do festival, já está em marcha no sinal da Antena 1 (e online), rádio que terá um episódio especial que recorda o Festival da Canção de 1975. “Vamos ter um episódio especial de uma série que fizemos no ano passado chamada Quis Saber Quem Sou, que nos contou como, ao longo da história, o Festival da Canção traduziu o que foi a história política, social e cultural do país”. Neste caso, será uma viagem ao festival de há 50 anos. “Imaginem o que é que é estarmos em 1975, PREC, na RTP, a fazer a escolha de uma canção para representar Portugal na Eurovisão. É claro que o ambiente, o quotidiano da vida política, o linguajar da vida política, que era o linguajar todos os dias daquele tempo, passou pelas canções. Não há imagens dessa edição nos arquivos da RTP, mas existem os áudios das canções e das “declarações de voto” feitas então por nomes como Sérgio Godinho, Jorge Palma ou José Mário Branco.

©Pedro Pina - RTP Fernando Daniel

“O meu desejo é representar Portugal na Eurovisão”

Fernando Daniel regressa ao Festival da Canção oito anos após ter participado como intérprete de um tema da autoria de Nuno Feist. É o candidato mais popular e confessa estar aqui para vencer. “O meu desejo ainda não está concluído, o meu desejo é representar Portugal na Eurovisão, estou a trabalhar para isso e fiz uma canção que demonstra essa minha vontade, espero que seja do gosto de todos os portugueses”, disse aos jornalistas à margem da apresentação. Sobre a sua participação anterior, confessa que na altura estava “um bocadinho verdinho” e que pode ter sido “um erro”. “Mas é um erro que faz parte do meu percurso e acho que foi fulcral para eu hoje estar aqui, porque tive uma noção de como é que era o festival. Hoje venho mais preparado, sei o que quero, sei aquilo que não quero e faz parte do meu percurso”.

O cantor confessa sentir a “inevitável” pressão de ser um dos 20 concorrentes do Festival, principalmente por ser dos artistas mais populares do grupo, mas sublinha que “não é o artista que vence, é a música”. “Eu estou aqui de forma igual a todos os outros, dos de livre submissão também, sou exactamente igual a todos eles.” Posto isto, nada melhor do que os começar a ouvir e fazer as suas apostas.