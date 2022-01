Foram anunciados esta sexta-feira os 20 temas a concurso na próxima edição do Festival da Canção, que continua a apostar num modelo semelhante aos anos anteriores. As semifinais acontecem nos dias 5 e 7 de Março e a grande final está marcada para 12 de Março, noite em que o país ficará a conhecer o próximo representante de Portugal no Eurovisão. Sónia Araújo e Jorge Gabriel (1.ª semifinal), Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato (2.ª semifinal) e Filomena Cautela e Vasco Palmeirim (final) serão os apresentadores de serviço, enquanto os bastidores (a chamada Green Room) estarão assegurados por Inês Lopes Gonçalves em todas as emissões.

Cada semifinal será composta por dez temas, cinco dos quais serão qualificados para a final, que por sua vez terá também dez canções em competição. O voto será mais uma vez dividido entre o júri e os telespectadores. Todos os programas terão emissão em directo na RTP1, na RTP Play e na RTP Internacional, mas já pode conhecer todos os temas em competição, divididos pelas duas semifinais.

