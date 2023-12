12 chefs, três concertos, um DJ set. Chefs On Fire põe a mesa na passagem de ano

É a primeira vez que organizam uma festa de passagem de ano, mas a verdade é que já têm provas dadas na arte de entreter pessoas, especialmente à mesa, quase sempre à volta da fogueira. No dia 31 de Dezembro, há Chefs On Fire e também Disque Disse – uma colaboração especial que leva 12 chefs, três concertos e um DJ set, numa localização secreta em Lisboa.

Durante o jantar – preparado apenas com recurso ao fogo, como é habitual neste festival gastronómico – os pratos de carne ficarão a cargo dos chefs Inga Martin, do Go A Lisboa; Pedro Monteiro, da Tasca Baldracca; Vítor Adão; do Plano; Tiago Penão; do Kappo e do Izakaya; e João Diogo, do Mãe. Já o peixe será preparado pela chef Nikita, da Casa Celmar; e do chef Rafael Santos, do Cera, em Aljezur, temporariamente fechado. David Jesus, do Seiva; e David Liptay, da Blitz; ocupam-se dos pratos vegetarianos.

As sobremesas também são importantes e, por isso, estarão ainda presentes Leonor Godinho, do Vago, e Márcio Baltazar, ex-chef pasteleiro do Ocean. A sempre necessária ceia estará assegurada pelo chef Hugo Brito, do Boi Cavalo, com uma sobremesa; e pela Kitchenette, com tostas mistas.

Não seria uma festa sem música e a abertura da pista de dança caberá a Moullinex △ GPU Panic. Seguem-se os concertos de Bateu Matou e Throes + The Shine e, mais tarde, é a vez do Disque Disse Collective apresentar o seu set.

Os bilhetes estão disponíveis e incluem seis doses de comida. As bebidas são pagas à parte e podem ser adquiridas doses de comida extra no local. A primeira ronda de entradas (apenas 500) tem um custo de 85€ por pessoa, mas na compra de quatro, o valor total é de 300€. Na segunda leva os preços sobem para os 85€, bilhete individual, e 360€ para um grupo de quatro. Para quem tende a deixar tudo para a última no dia 31, terá de pagar 120€ por pessoa (antes da 01.00) ou 60€ (depois da 01.00), apenas com direito à actuação do Disque Disse.

+ À segunda pode ser de vez: Camila Cabello no Rock in Rio Lisboa

+ Adeus 2023, olá 2024: festas de passagem de ano em Lisboa