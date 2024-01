21 Savage sobe ao palco do Super Bock Super Rock a 19 de Julho

O rapper é o primeiro artista confirmado para o segundo dia do festival do Meco. No dia 18, actuam Måneskin e Royal Blood.

O cartaz do Super Bock Super Rock começa a compor-se. O rapper 21 Savage é mais um nome confirmado para a 28.ª edição do festival. Junta-se aos italianos Måneskin e à dupla inglesa Royal Blood, que sobem ao palco a 18. Por agora, é o único artista anunciado para o dia 19 de Julho.

Na semana passada, 21 Savage lançou American Dream, que entrou directamente para o primeiro lugar do top norte-americano. O álbum é ainda a banda sonora do filme sobre a sua vida, American Dream: The 21 Savage Story, que tem como protagonistas Donald Glover, também conhecido como Childish Gambino, Caleb McLaughlin e o próprio rapper. Estreia a 4 de Julho, nos EUA.

Nascido em Londres e criado em Atlanta, na Geórgia, 21 Savage é um dos nomes que se destacam no panorama do hip-hop actual. É autor de álbuns como I Am > I Was, de 2018, e Her Loss, editado em 2022 em colaboração com o rapper canadiano Drake. Já foi nomeado para 11 prémios Grammy, tendo sido vencedor do Grammy para Melhor Canção Rap, em 2022, pelo tema “A Lot”, com J. Cole.

Os bilhetes para o Super Bock Super Rock, que se realiza entre 18 e 20 de Julho na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, já se encontram à venda online e nos locais habituais. Os preços começam nos 72€, por um ingresso diário, e vão subindo até chegarem aos 279€, para quem quiser passar os três dias a ver os concertos a partir do golden circle e acampar junto ao recinto recinto.

Herdade do Cabeço da Flauta (Meco). 18-20 Jul. 72€-279€

