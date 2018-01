48 Hour Film Project Lisboa: consegue fazer um filme em dois dias?

É uma das maiores competições internacionais de cinema e está de volta a Lisboa. Os participantes vão ter apenas dois dias para concluir a produção de uma curta-metragem.

A 15 de Abril o Cinema São Jorge recebe a estreia oficial dos filmes em competição – e a votação para o Prémio do Público – que terão pelo menos duas coisas em comum: Lisboa e cineastas expeditos. Mas antes ainda vai correr muita fita. Ou gigas, vá.

Quanto à entrega de prémios ainda não tem data definida, mas já se sabe que serão premiadas equipas em cerca de 15 categorias (de Melhor Actor a Melhor Argumento) que irão incluir uma novidade: o Prémio Cinema pela Inclusão. Até 4 de Fevereiro estão abertas as pré-inscrições, enquanto que o arranque e entrega de filmes (baptizados de kick-off e drop-off) acontecem a 6 e 8 de Abril no bar O Bom O Mau e O Vilão.

O grande vencedor da competição vai continuar em jogo no Filmapalooza 2019, onde irá competir com curtas-metragens vindas dos quatro cantos do mundo pelo Grande Prémio de Melhor Filme do Ano. O vencedor desse galardão verá a sua curta exibida no Short Film Corner do Festival de Cannes. Uma emoção que está neste momento a ser sonhada por Miguel Antunes, o realizador da curta Dissonância, a vencedora da edição de 2017 do 48 Hour Film Project Lisboa, que vai estar presente no próximo Filmapalooza, marcado para Março, em Paris.

Mas aqui nem tudo é à escolha do freguês. No dia do kick-off, as equipas vão tirar à sorte o género de filme que vão realizar e terão de incluir na obra final uma personagem, objecto e frase também revelados nesse dia. E os filmes têm de obedecer a algumas regras que pode encontrar no site oficial, entre elas a duração (quatro a sete minutos, sem incluir os créditos finais).

