A 20ª edição do Open Day está a chegar à LX Factory

É já no dia 18 de Maio que chega a 20ª edição do Open Day na LX Factory. Muitas são as actividades e os eventos já programados para este dia e uma coisa é certa: animação não vai faltar. Marque já na sua agenda.

Já lhe tínhamos falado sobre o festival de cerveja artesanal. Mas o Open Day da LX Factory é mais do que isso: há concertos, exposições, pinturas, esculturas, performances e, ainda, uma feira de bagageira.

De entre todas as actividades programadas, destacam-se a exposição de Catarina Alves, com peças feitas em barro e metal, a instalação fotográfica de Constança Clara, a mostra de desenhos de Piedade Carvalho e Costa e a performance de João Neto, Nuno Paixão, Tiago Valente e Manuel Pinheiro, que combina música e filosofia.

Das 17.00 às 20.00, há ainda um workshop de upcycling. Não sabe do que se trata? É o processo que permite transformar peças velhas em novos produtos de qualidade. Em parceria com a marca Dubalacobaco, este workshop de três horas tem como objectivo ensinar-lhe a criar e produzir apliques para personalizar peças de roupa. Para este evento recomenda-se que leve uma peça lisa do seu guarda-roupa para a poder transformar. E se pensa que vai apenas aprender a produzir peças exclusivas, está enganado: por um tempo determinado, vai poder também deixar uma das suas peças à venda no colectivo Dubalacobaco. A inscrição neste workshop é obrigatória e o custo é de 20€.

Consulte a programação completa aqui.

LX Factory. Rua Rodrigues de Faria 103, Lisboa

