Pátio da Cerveja: o festival de cerveja artesanal regressa à Lx Factory

Perdemos a conta aos festivais de cerveja artesanal que nos deram alento no Verão passado. Mas não fuja, que vem aí mais um – o Pátio da Cerveja- Lisbon Beer Fest está de volta nos dias 18, 19 e 20 de Maio ao sítio de sempre, na Fábrica XL da Lx Factory.

Inteiramente dedicado à cerveja artesanal, o Pátio da Cerveja vai ter disponíveis mais de 100 degustações cervejeiras artesanais, portanto é certo que há referências para todos os gostos e com todos os aromas e texturas. Para já, a organização está a anunciar algumas das marcas na página do Facebook, e pode contar com a Dois Corvos, Sovina, Colossus, Musa, Lince, Mean Sardine, Toira ou Almogàver – entre muitas outras a ser anunciadas até à data do evento.

Este ano, a Fábrica XL dedica-se à cerveja artesanal tradicional, onde tem de fazer uma paragem em todas as capelinhas de copo na mão. Aqui haverá DJs para dar ânimo à festa e uma vasta oferta gastronómica, para a cerveja não cair no estômago vazio. Haverá ainda o Beer Garden, com alternativas mais saudáveis do mundo cervejeiro como a cerveja orgânica, cidras e cervejas especiais.

Como em todos os eventos deste tipo terá que adquirir primeiro o copo, que no Pátio da Cerveja tem o valor de 3€, e depois começar a maratona para encher o copo com quantas referências cervejeiras quiser – os preços das cervejas variam entre os 2€ e os 4€.

LX Factory. Rua Rodrigues de Faria, 103. Dia 18 18.00-04.00, dia 19 16.00-02.00 e dia 20 12.00-22.00. 3€ (copo) 2€-4€ (cervejas).



