A 3ª edição de Magical Garden leva a magia de Aladdin a Sintra

Magical Garden estreia a 28 de Junho, no Jardim Novo do Palácio Nacional de Queluz. Até 10 de Setembro, a história de Aladdin ganha vida num espectáculo interactivo e imersivo.

O Jardim Novo do Palácio Nacional de Queluz recebe, entre 28 de Junho e 10 de Setembro, o Magical Garden. Ao longo de três sessões, às 21.30, às 22.00 e às 22.30, de quarta-feira a domingo, pode contar com um espectáculo de efeitos e instalações multimédia de última geração, que promete levar a magia das Mil e Uma Noites a Sintra.

Aladdin, a princesa Jasmine e o Génio da Lâmpada são os protagonistas do espectáculo, que combina esculturas luminosas, video mapping, realidade aumentada e instalações interactivas. Num percurso nocturno de cerca de 1km, que torna o público parte integrante da acção, a história é contada através de hologramas que dão vida às personagens principais. Igor Lima, Jasmin Andreia Brasil e Quimbé interpretam as personagens principais.

Entre as várias experiências do espectáculo, os visitantes terão a oportunidade de percorrer um túnel de luz, que proporciona a ilusão de viajar no tapete voador de Aladdin, pedir desejos ao génio da lâmpada através de uma instalação de realidade aumentada e assistir a um leque de água com cerca de dez metros de largura.

O Magical Garden Aladdin Sintra “é uma envolvente onde miúdos e graúdos têm não só a oportunidade de explorar um espaço de inegável importância histórica, de uma forma diferente e muito mais próxima, como de serem, por uma noite, companheiros de aventura de Aladdin, de caminharem a seu lado e de verem o mundo pelos seus olhos, ampliando os seus horizontes e criando memórias inesquecíveis”, afirma em comunicado Nuno Maya, director criativo do atelier OCUBO, responsável pelo desenvolvimento da iniciativa em parceria com a Parques de Sintra, e com o apoio da Câmara Municipal de Sintra.

Os bilhetes podem ser adquiridos através da plataforma portugalagenda.com.

Jardim Novo do Palácio Nacional de Queluz (Sintra). 28 Jun-10 Set. 8€-14€, entrada gratuita para crianças até aos 3 anos

