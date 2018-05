A 6ª edição da semana criativa de Lisboa vai invadir o Mercado de Santa Clara

Se é uma pessoa imaginativa e criativa, então este é o evento ideal para si. A semana criativa de Lisboa insere-se no Festival do Clube de Criativos de Portugal e a sua sexta edição arranca já nesta quarta-feira às 17.00 no Mercado de Santa Clara com uma grande festa de inauguração e muitas actividades programadas.

Começa no dia 16 e estende-se até domingo, dia 20 de Maio. Durante quatro dias, entre conferências, exposições, palestras, workshops e masterclasses de arte, design, fotografia e ilustração, há muito para fazer. Todas estas acções vão ser acompanhadas por alguns dos responsáveis mais conhecidos no mundo da criatividade internacional, como os espanhóis Siscu Molina e Miguel Ángel Furones, o francês Jacques Séguéla e o português Jorge Colombo. De entre todos estes projectos, destacamos a talk de Toni Segarra, considerado por muitos como um dos melhores publicitários e criativos dos dias de hoje, que acontece no dia da inauguração (16) às 21.00.

E se pensa que é tudo, engana-se. Esta semana criativa de Lisboa conta, ainda, com um mercado criativo, colocado no exterior do Mercado de Santa Clara, onde pode visitar alguns pontos de venda de empreendedores das mais variadas áreas criativas. Aqui decorrem também actividades educacionais com o objectivo de pôr os directores criativos portugueses a ensinar o público a construir um portfólio. E como se tudo isto não bastasse, neste mercado criativo há, ainda, espaço para uma zona de street food, uma esplanada, uma parede de escalada, bicicletas eléctricas e um salão da barbearia “O Purista”.

A entrada, nas exposições e no mercado criativo, é livre: mais uma razão para não faltar a esta semana cheia de criatividade.

Consulte o programa completo aqui.

Mercado de Santa Clara. Campo de Santa Clara, Lisboa

