A Academia Time Out já reabriu e a agenda promete

O Time Out Market, no Mercado da Ribeira, reabriu o food court a 1 de Julho, com novo horário, cashless e reservas. Agora é altura de voltar a receber alunos na Academia, que já tem workshops marcados até ao final do mês.

Há viagens gastronómicas por diferentes cozinhas do mundo, aulas especialmente pensadas para os mais novos e muitas outras propostas para aprender ou aperfeiçoar o bê-â-bá da arte de pôr as mãos na massa. É verdade: a programação promete (e cumpre) actividades para todas as idades, gostos e feitios. Mas primeiro há regras para decorar.

A lotação foi reduzida para apenas uma dúzia de lugares e os bilhetes, já disponíveis na Ticketline, são vendidos em dupla, para garantir uma bancada para cada duas pessoas. É obrigatória a higienização das mãos à entrada, assim como o uso de máscara no interior, que só poderá retirar para comer e beber.

Por falar em reconfortar o estômago, destacamos o workshop Cozinhas do Mundo: Índia – Murgh Makhani, com o chef Miguel Mesquita, com sessões marcadas para este fim-de-semana, 9 e 10 de Julho, às 18.00. O bilhete custa 70€ para duas pessoas e inclui jantar e bebidas.

Se tem miúdos em casa e quer mesmo é marcar um programa em família, aproveite o regresso dos workshops Masterkids, para pais e mini-chefs a partir dos seis anos, e os novos Masterteens, para maiores de 16. Só tem de decidir se lhe apetece aprender a fazer gelados (11 de Julho), raviolis (12 de Julho), tacos (25 de Julho) ou pizza (26 de Julho). O bilhete é de 25€ para um adulto e uma criança e inclui, como sempre, a degustação.

Fazer um jantar 100% vegetal, saladas que não são uma seca e receitas bem simples, para confeccionar num abrir e fechar de olhos, são outras das propostas disponíveis.

