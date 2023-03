A André Ópticas tem uma nova loja e faz lembrar o mítico Expresso do Oriente

Fica no Chiado e vem substituir o espaço encerrado há um ano, do outro lado da rua. Lá dentro, é como se estivéssemos numa luxuosa carrugem de comboio. Mas a viagem é outra.

A presença no Chiado remonta a 2006, ano em que esta óptica nascida em Oeiras pisou pela primeira vez território lisboeta. A André Ópticas viria, entretanto, a celebrar outras inaugurações – na Avenida da Liberdade, quatro anos depois, novamente no Chiado, em 2018, e dentro do Tivoli Forum (Avenida, outra vez), já em 2021. A quinta abriu portas há uma semana e veio substituir um espaço histórico, mesmo do outro lado da rua.

© Francisco Romão Pereira

O prédio, em plena Rua Garrett, entrou em obras há um ano e a André Ópticas deixou o espaço que, desde 1888, funcionava como loja da especialidade. "Além do tempo da obra, que facilmente passa de quatro anos para seis, teríamos de voltar para o espaço mantendo-o exactamente igual. E nós tínhamos de fazer um upgrade", assinala André Leal, herdeiro do negócio da família.

O interior da nova loja foi projectado e executado ao milímetro. Nem poderia ter sido de outra maneira, já que as estantes, gavetas e revestimentos de madeira cobrem quase todas as paredes. À semelhança da loja que fica 20 metros mais acima, na Rua Serpa Pinto, é Joana Astolfi quem assina o projecto. Referências como o luxo dos cabarets parisienses e a arte nova, bem como a configuração da própria loja, transportaram a arquitecta para o interior de um comboio.

© Francisco Romão Pereira André Leal, da André Ópticas

Ao lado de antigas máquinas de optometria está o velho letreiro da Óptica do Chiado, fundada em 1965, no local da ainda mais histórica Óptica Ramos, inaugurada no final dos século XIX. Foi restaurado e brilha agora com luz LED. Tal como num comboio luxuoso, os assentos são estofados com veludo e virados uns para os outros. Ao longe, o papel de parede evoca outros tempos. Visto ao perto, o padrão elaborado inclui espécies botânicas e dinossauros.

"A loja da Serpa Pinto vai continuar focada no atelier e nas peças feitas à medida do cliente, em edições mais especiais e nos nossos modelos vintage. Esta terá sempre uma selecção mais generalista dentro do que é o nosso catálogo", explica André. Com dois espaços tão perto um do outro, distinguem-se os conceitos. Ainda assim, a nova André Ópticas continua a garantir um atendimento mais privado com o piso debaixo a funcionar como extensão do charme que vemos à entrada.

© Francisco Romão Pereira

Nas prateleiras, estão as etiquetas do costume – de Alexander McQueen a Yves Saint Laurent, incluindo marcas especializadas como a Cazal, a Cutler and Gross, Linda Farrow e Oliver Peoples, entre muitas outras. E na falta de algo mais especial, o atelier e a loja de coleccionadores ficam mesmo ali ao lado.

Sobre futuras expansões, André Leal admite ter a cabeça em Londres. "Só há ambição, não há planos", esclarece. As boas relações com fornecedores na capital britânica faz sonhar alto. A acontecer, será a oitava loja André Ópticas, a primeira fora de Portugal.

Rua Garrett, 94 (Chiado). 21 326 4000. Seg-Sáb 10.00-19.30

+ Em sintonia com o início da Primavera, a Hangar chegou às Avenidas Novas

+ Dois dias de moda vintage, música e cocktails no Largo Residências