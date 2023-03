Dois dias de moda vintage, música e cocktails no Largo Residências

É a primeira edição do Thrift Market Lx, com mais de 50 bancas regadas a cocktails e DJs convidados para animar as hostes. A entrada é livre.

Há lá melhor combo para preencher a agenda do fim-de-semana. A Pop-up LX e o Amazonas, dois colectivos lisboetas, levam a primeira edição do Thrift Market Lx ao Largo Residências, em Arroios. O mercado quer celebrar a Primavera, mas mais do que isso a moda vintage e em segunda mão, nos dias 1 e 2 de Abril.

Espere, por isso, ter muito com que se entreter durante estes dois dias (pelo menos se for um fashionista incorrigível e com queda para o estilo de outras épocas). São mais de 50 bancas, dedicadas exclusivamente à moda dos anos 70, 80 e 90. Quer isto dizer que pode contar com calças à boca de sino, blusões de pele, ténis de culto e peças de designer – pelo menos, é o que promete a organização.

A comitiva de DJs também se adivinha eclética, com sonoridades "dos quatro cantos de mundo". Cocktails, sodas e cerveja vão regar (e incentivar) todas as compras.

Largo Residências, Quartel do Largo do Cabeço de Bola (Arroios). Sáb-Dom 12.00-22.00 1-2 Abr. Entrada livre

