A animação portuguesa faz 100 anos e a Cinemateca faz a festa

É um ano em cheio para a animação portuguesa. Em 2023, a curta-metragem de animação Ice Merchants, de João Gonzalez, está nomeada para os Óscares, facto inédito no cinema português, e é o ano em que se celebram 100 anos sobre a estreia daquele que é considerado o mais antigo filme português de desenho animado, O Pesadelo de António Maria, de Joaquim Guerreiro. Aconteceu a 25 de Janeiro de 1923 no Éden-Teatro, nos Restauradores.

Nesta quinta-feira, 2 de Fevereiro, a segunda sessão de celebração dos 100 anos do cinema de animação portuguesa, na Cinemateca Portuguesa, apresenta um conjunto de filmes centrados nos anos 90, de realizadores marcantes na renovação da animação nacional e responsáveis por a pôr no mapa do cinema de animação internacional.

Às 18.00 de dia 2, tem início uma sessão de 51 minutos em que poderá ver Os Salteadores, de Abi Feijó, 1993 (15 min), Estória do Gato e da Lua, de Pedro Serrazina, 1995 (5 min), A Noite, de Regina Pessoa, 1999 (7 min), A Suspeita, de José Miguel Ribeiro, 1999 (18 min), Evasão‑Invasão, de Fernando Galrito, Joana Rebelo e Paulo Simões, 1986 (2 min) e Sopa Fria, CITEN-Colectivo, 2000 (4 min). Segue-se uma sessão de debate com Virgílio Almeida, Tentúgal, Pedro Serrazina, Fernando Galrito e João Antunes.

Na sessão inaugural desta colaboração da Cinemateca Portuguesa com a MONSTRA – Festival de Cinema de Animação de Lisboa, a 5 de Janeiro, foi apresentada a primeira animação portuguesa, O Pesadelo de António Maria, uma sátira ao presidente do Ministério, de Joaquim Guerreiro, seguida de filmes de autores como Servais Tiago, Artur Correia, Ricardo Neto e Mário Neves, com Abi Feijó a encerrar.

Ao longo de 2023, outras sessões darão conta do percurso da animação portuguesa ao longo destes 100 anos. É estar de olho na programação.

Cinemateca Portuguesa. Qui 2. 18.00

