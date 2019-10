A Appleton Garagem é o novo espaço musical de Lisboa

A Appleton, associação sem fins lucrativos de experimentação e aprendizagem artística, vai passar a ter uma programação musical regular. E já há programa.

A Appleton, fundada por Vera Appleton em 2007, é uma importante associação cultural que apoia várias áreas de expressão artística. Localizada em Alvalade, na Rua Acácio Paiva nº 27, divide a sua programação entre dois espaços de uma antiga garagem: a Square, no piso superior onde moram as exposições mais prolongadas; e a Box, no piso inferior, preparada para receber eventos ou exposições de curta duração.

Mas há sempre vontade para mais e esta quinta-feira, às 21.00, inaugura a Appleton Garagem, um novo espaço de concertos que terá uma programação desenhada pelos músicos Manuel Mota e David Maranha. O primeiro evento é um festival que vai contar com diversas actuações: inicia com a peça “imaginação morta imaginem” do projecto teatral, uma associação cultural que conta com Helena Tavares, Maria Duarte, André Maranha, Gonçalo Ferreira de Almeida e João Rodrigues. Seguem-se António Poppe (voz e flauta), o duo Margarida Garcia & Manuel Mota (contrabaixo elétrico e guitarra eléctrica), o solo de gaita de fole de Vasco Alves e o quinteto de David Maranha (violino), acompanhado por Riccardo Dillon Wanke (bulbul tarang), Derek Moench (órgão eléctrico), Miguel Abras (órgão eléctrico) e Zé Miguel Rodrigues (bateria). O festival fecha com um concerto a solo de André Gonçalves nos sintetizadores modulares e espacialização sonora por amplificadores de guitarra e baixo.

O programa para a temporada 2020/2021 já está a ser desenhado e inclui actuações de Fred Lonberg-Holm, Pedro Tropa e João Pimenta Gomes, Calhau!, Giovanni Di Domenico com Pak Yan Lau, Yan-Gant Y-Tan, Helena Espvall, Osso Exótico (André e David Maranha, Francisco Tropa, Manuel Mota e Patricia Machás), Ricardo Jacinto, Paulo Morais e Francisco Pinheiro, Margarida Garcia, @C, Felipe Felizardo, Riccardo Dillon Wanke, Bernardo Devlin e João Pais Filipe.

Rua Acácio Paiva, 27. Ter-Sáb 14.00-19.00 (horário normal)

