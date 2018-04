A arte encontra-se com a moda no Art Room

A ilustração e a serigrafia costumam ser os pratos fortes do Art Room, mas entre os dias 19 e 21 de Abril, o sótão com mais pinta do Príncipe Real recebe obras assinadas por grandes nomes da indústria da moda.

Yves Saint-Laurent, Valentino, Chanel ou Jean-Paul Gautier. Eis alguns dos designers de moda que a partir da próxima quinta-feira vão estar na exposição "Art meets Fashion" do Art Room. Além de peças de roupa clássicas, o evento com curadoria de Sofia Zagaria, fundadora da Mia Luxury Vintage e promotora da filosofia slow fashion, contará ainda com as novas colecções da Dolce Gabbana, Lanvin, Givenchy, Marc Jacobs, Lacroix ou Prada.

E se pensa que isto é meramente aspiracional, desengane-se. Pode abrir os cordões à bolsa e comprar a peça dos seus sonhos: tudo o que estará à vista, estará à venda.

No dia 19 de Abril, o Art Room abre portas às 18.00 e encerra às 21.00. Sexta e Sábado, a exposição pode ser visitada entre as 14.00 e as 20.00.

Art Room, Pátio do Tijolo, 1 (Príncipe Real)

