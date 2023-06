À boleia da Volup, Vítor Sobral cria hambúrgueres para os cascaenses

Em equipa vencedora não se mexe. E se é para mexer, que seja para fazer mais e melhor. Vítor Sobral não só foi um dos primeiros chefs a aderir à Volup, logo quando nasceu no ano 2020, como é o chef que mais vende na plataforma de entregas de comida premium ao domicílio. Agora, junta um novo restaurante virtual a todos os que têm a sua assinatura e já trabalham com o serviço de delivery – Taberna da Esquina, Pão da Esquina e Lota da Esquina: chama-se Da Linha e fica disponível no dia 14 de Junho.

"Quando as relações são boas e as parcerias têm mais-valias para os dois lados, é fácil evoluir. Acreditamos que é isto que o público vai procurar", diz Vítor Sobral durante o almoço de apresentação na Lota da Esquina, em Cascais. E o que é "isto"? Hambúrgueres. "Ainda não tínhamos algumas das categorias que mais vendem nos serviços de delivery, devido ao nosso posicionamento gourmet, por isso estamos a desafiar chefs para desenvolver estes produtos para nós. O Da Linha é o primeiro de alguns conceitos de fast food premium que vamos lançar no futuro", continua Álvaro Meyer, fundador da Volup. A marca começa a operar na quarta-feira, 14 de Junho, na Linha de Cascais, onde a Volup chegou em 2021.

A carta do Da Linha arranca com duas entradas: croquetes de picanha (9,90€/4 unidades) e rissóis do mar (11,90€/4 unidades). Seguem-se as estrelas, os hambúrgueres de Vítor Sobral, todos em pão brioche artesanal: o Clássico da Linha, com 180 gramas de carne de novilho, queijo cheddar, alface, tomate e molho da Linha (12,50€) e o Clássico Bacon da Linha, igual ao anterior mas com bacon (13,50€) são os mais simples. Surpreendem mais o Trufado da Linha, com carne de novilho smashed duplo (90 gramas cada), queijo emmental, cogumelos, cebola gralhada, alface, tomate e maionese de trufa (16,50€); o Pinto da Linha, com frango do campo panado, alface, tomate e molho tártaro; e o Guincho da Linha, de camarão, com alface, tomate e maionese de wasabi (17,50€). Todos chegam a casa num packaging especial e biodegradável, feito com cana de açúcar, para reduzir o desperdício e a pegada ambiental.

DR Guincho da Linha, o hambúrguer de camarão do novo Da Linha

O maior desafio foram as batatas fritas (3,90€). "Chegam sempre mal a casa. O nosso packaging foi pensado para deixar a batata respirar – e mesmo a receita e a fritura têm segredo para chegar em boas condições", conta Álvaro Meyer.

Além dos molhos extra que pode encomendar (os dos hambúrgueres e o molho tártaro, todos a 1,20€), o Da Linha tem ainda sobremesas exclusivas, que não vai encontrar noutros restaurantes de Vítor Sobral: o pão de ló de cacau com chocolate, doce de leite e avelã e o pão de ló com compota caseira, suspiro, chantilly e fruta fresca (ambos 5,50€).

