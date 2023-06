Cobaia, um laboratório de comes e bebes dentro de um parque de diversões

Ao entrar no Poolside Hub, em Alvalade, sentimo-nos que nem Alice no País das Maravilhas. Na nova casa de projectos Web3, uma parceria com a Polkastarter, plataforma da blockchain e a Startup Lisboa, projectada por Pedro Almeida do Ode Estúdio, há algo a descobrir em cada porta – ora uma galeria de NFTs, ora uma sala para eventos, ora um cowork, ora uma zona para pop-ups no exterior, ora um restaurante e bar. Há muito a dizer sobre este espaço, mas talvez o melhor seja mesmo começar pelos comes e bebes. Afinal, percorrer o labirinto que é este mega hub, com quase dois mil metros quadrados, abre o apetite.

João Gama, também sócio do Trópico do Cais, no Cais do Sodré, explora o Cobaia, um restaurante “com uma nuance experimental”. “Vamos estar aqui com experiências. Queremos poder, todos os dias, transformar-nos num espaço diferente”, garante o responsável que nos recebe, com Pedro Almeida, e nos mostra os cantos à casa. “É um restaurante e bar animado”, continua o proprietário. A entrada é virada para o Chez Chouette, o bar e garrafeira de Leopoldo Calhau, com quem garantem uma boa relação de vizinhança. O espaço interior – amplo, simples, bonito e com uma vibe industrial –, tem lugar para mais de 80 pessoas, divididas entre duas zonas. No piso de cima, a zona é reservada a grupos, com apoio de bar. É aqui que fica o DJ, que às sextas e sábados anima todo o restaurante.

Salta à vista o bar, enfeitado com um néon onde se lê lab, de laboratório. A condizer estão as prateleiras com as bebidas que lembram o armazenamento de tubos de ensaio. A carta de coquetelaria, desenhada por Gustavo Viana, a quem foi dada total liberdade criativa, segue a temática: é como uma tabela periódica, na qual todos os cocktails têm nomes sugestivos e algumas apresentações alusivas a este universo. “A nossa carta de coquetelaria foi pensada na fusão com a cozinha, utilizando elementos que possam garantir o sabor e a complexidade em harmonização com os nossos pratos”, explicou o chef de bar, via telefone.

Talvez o mais impressionante ao nível estético seja o O8 Oxigénio (9€), um cocktail com gin, vodka, rum ou tequila, um elemento cítrico, mel e frutos vermelhos servido numa falsa bolsa de sangue. O Po84 ou Polónio(9€) é outra das estrelas, e é preparado com gin, elderflower (sabugueiro), um elemento cítrico, mel, clara de ovo e mérken (uma especiaria). Já o colorido e fresco Mg12, Magnésio (10€), leva tequila, cointreau, um elemento cítrico, schweppes e premium toranja e o Ti22; além do Titânio (10€), com dois tipos de rum, triple sec, um elemento cítrico, xarope orgeat, bitter, pêssego e ananás é, como o nome indica, para os rijos que nem metal.

Na cozinha é Jorge Redondo, também ele sócio do Cobaia, quem manda. O chef, que também já havia feito curadoria no Trópico do Cais, criou “uma carta mediterrânica com inspirações do mundo”, comunicou David Nogueira, o seu braço direito, no momento em que se apresentou na mesa. “É sobre brincar com sabores, técnicas e produtos entre Portugal, Espanha, França e Itália. Num prato ou outro tempos influências asiáticas e sul-americanas. Fiz a adaptação de pratos”, detalhou Jorge Redondo.

Todo o menu pode ser partilhado. Começando pelos pratos frios, chegam à mesa umas ostras do Sado com vinagrete de romã e sambal (8€, 3 unidades), frescas e saborosas. Segue-se um prato de peixe do dia (calhou-nos um robalo vindo do Mercado de Alvalade) com puré de aipo e kimchi, salada de tomate e leite tigre (13€) e um tártaro de novilho em couve lombarda, maionese de kimchi e quinoa crocante (13€).

Nos quentes também não faltam opções. A primeira sugestão vai para os pastéis de massa tenra de cozido à portuguesa com molho de malagueta (9€). Vale ainda provar um dos pratos vegetarianos, que lembra os ovos rotos de nuestros hermanos, e leva ovo, batatas fritas, cebola e pimentos caramelizados, courgette grelhada e queijo da ilha trufado (12€). Por fim, “uma disputa entre Portugal e Itália”, como descreve o sous chef David Nogueira. Trata-se de um género de arroz de polvo, mas em risotto, com grelos, tomate seco e salsa verde (24€). A refeição termina com sobremesas, entre elas uma mousse de manjericão, morangos e sementes de abóbora (5,5€), uma tarte de queijo com gelado de frutos vermelhos e praliné (6,5€) e uma cookie caseira com chocolate e bola de gelado (5,5€).

“Aqui há restaurantes óptimos, como o Sem Palavras ou o Tico-Tico, mas todos eles fecham bastante cedo. Além da restauração, queríamos também ser uma alternativa de um espaço com vida em Alvalade”, diz João Gama. Por isso o Cobaia permite entrada a quem quer só beber um copo, mesmo que não coma. “Nós não queremos ser um concorrente dos restaurantes tradicionais de Alvalade, queremos ser um complemento e acho que isso é que temos conseguido bastante bem”, acrescenta.

Na verdade, o que não falta aos donos do Cobaia são ideias para entreter. João Gama quer aproveitar a sala destinada a eventos, por trás do restaurante (ou “uma galeria contemporânea para tudo”, como diz Pedro Almeida) para prolongar a noite aos seus clientes. “Já temos DJ à sexta e sábado no restaurante, mas queremos fazer a transição do restaurante para a pista da sala de eventos sempre que não estiver alugada”, revela o responsável. Esta sala, onde antes ficava a piscina de ondas do antigo habitante – Wave Factory – está equipada com tudo o que se quer, desde um sistema de som luxoso a um jogo de luzes. “Aproveitámos a arquitetura existente e conseguimos ter uma boa zona para proteger contra o ruído”, Pedro Almeida.

Em breve também vai abrir uma esplanada no piso de cima do restaurante. Há ainda outro espaço exterior para pop-ups. “Como esta esplanada é muito distante do restaurante e o espaço é muito grande, o que foi pensado desde o início é conseguir trabalhar isto de forma autónoma. Temos aberto só para eventos. O próximo passo é montar aqui uma mini cozinha”, afirma João Gama. “Queremos muito fazer pop-ups”, revela.

Rua Acácio de Paiva 19 (Alvalade). Ter-Qui 12.00-15.00, 19.00-00.00. Sex 12.00-15.00, 19.00-02.00. Sáb 12.30-02.00. Dom 12.30-19.00

