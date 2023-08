A bordo máquina do tempo (gratuita) do Open House Arqueologia

O Museu de Lisboa – Teatro Romano avança para a segunda edição do Open House Arqueologia, com mais de duas dezenas de visitas guiadas, entre 16 e 17 de Setembro.

Não é segredo que Lisboa tem muitas camadas de história, mas há sempre mais para descobrir. Após o sucesso da primeira edição do Open House Arqueologia, que viu todas as visitas esgotadas, o Museu de Lisboa – Teatro Romano organiza a segunda edição do evento, que este ano abre as portas de 24 espaços para visitas guiadas gratuitas. O programa já está disponível e acontece no fim-de-semana de 16 e 17 de Setembro.

Casas particulares, lojas, hotéis ou museus aguardam os visitantes do Open House Arqueologia, que propõe uma viagem no tempo desde a Pré-História. Vai ser possível conhecer, por exemplo, vestígios de uma casa abastada romana no que é hoje o Aurea Hotel Museum (Rua Cais de Santarém, 52); uma ferraria quinhentista escondida no Pop Bar (Rua Augusta, 139), onde ainda são visíveis o forno, tanques de arrefecimento e depósitos; ou as importantes estruturas portuárias dos séculos XVIII e XIX, descobertas durante a construção do parque de estacionamento do Campo das Cebolas.

O programa inclui ainda espaços onde raramente é possível a entrada, como quatro casas particulares onde foram conservados elementos como fornos de produção cerâmica dos séculos XVI/XVII; ou mesmo um pavimento que poderá ter pertencido a um templo romano do século I/II d.C. As visitas guiadas são feitas por arqueólogos especialistas, mas apesar de serem gratuitas a inscrição é obrigatória. Poderá ser feita por email ou telefone e todas as informações estão disponíveis no site oficial do Museu de Lisboa – Teatro Romano.

Open House Arqueologia. Sáb 16-Dom 17. Vários locais e horários. Entrada livre.

