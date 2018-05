A Caia abriu a primeira loja e tem uma colecção de fatos de banho reversíveis

Sobraram uns metros quadrados no novo escritório de Inês Fortunato, fundadora da Caia, e não foi preciso ir mais longe para a marca conhecida pelas almofadas de praia ganhar um espaço físico e saltar do online para ter morada nas Laranjeiras. E agora com uma colecção de swimwear reversível a fazer pandã com as almofadas.

A marca nasceu em 2012 e, até há bem pouco tempo, era exclusiva online, até porque, como refere Inês, “esta almofada é um tipo de produto que não precisa de se experimentar antes de comprar” e portanto a venda apenas no site sempre foi uma solução viável. Havia um showroom, onde Inês ia recebendo os clientes, mas sempre com marcação. “Quando começámos a alargar o nosso leque de produtos, e agora com os fatos de banho e biquínis, começou a fazer cada vez mais sentido termos um sítio de portas abertas”, diz. Depois da insistência de muitas das clientes, cedeu e apanhou boleia dos pedidos exigentes de quem é fiel à Caia e já não se contentava só com as almofadas.

“A almofada é óptima e durava imenso tempo e foi aí que os meus clientes começaram a pedir mais produtos da marca porque reconheciam a originalidade e qualidade de produção”, explica. A partir daqui dispararam as ideias: das almofadas passou para as clutches, depois para os sacos de praia e, no ano passado, as mochilas térmicas, para chegar agora à colecção de swimwear.

“O swimwear acaba por chegar agora de forma natural. De repente toda a gente me dizia que os nossos padrões ficavam giros em fatos de banho, e tínhamos imensas marcas a querer fazer parcerias connosco. Achámos que estávamos prontas para isso e arriscámos”, afirma.

Mas comprar um fato de banho na Caia é um dois em um: as peças são reversíveis. De um lado um padrão, do outro lado outro padrão ou um liso de cor básica.

A primeira colecção tem uma inspiração Miami Vibe e foi feita a pensar nas mães que andam na praia a correr atrás dos filhos, “sem grandes adereços nem folhos”, diz Inês. “Os fatos de banho têm um corte elegante e não tem costuras, é um modelo básico e prático, mas que se adapta a todas as mulheres porque a originalidade está nos padrões que nos distinguem.”

Inês Fortunato imprimiu o mesmo conceito das almofadas no design do swimwear – um modelo único onde só variam os padrões. Os modelos de biquíni e fato de banho estão todos disponíveis na loja online e física, com tamanhos do S ao L, e os preços variam entre 92€ e os 110€.

Caia. Rua Carlos de Oliveira, 2A. Seg-Sex 11.00-14.00/15.00-19.00 e Sáb 10.00-13.00.

+ Mamii: esta roupa é para grávidas e mães a amamentar

+ Já abriu a nova loja de fatos de banho da Latitid na Embaixada