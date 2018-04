Já abriu a nova loja de fatos de banho da Latitid na Embaixada

A marca de swimwear portuguesa está de volta a Lisboa – e desta vez para ficar. Em vez de uma loja temporária de Verão, a Latitid abriu um novo espaço, maior e para estar de portas abertas o ano inteiro. A Embaixada, no Príncipe Real, continua a ser a morada.

23º08'09"N. O destino escolhido pela Latitid para o Verão de 2018 foi Havana – estas coordenadas levam-nos precisamente ao coração da cidade – e o mote da nova colecção é "Cómo, cuándo, dónde?".

O ambiente da nova loja da marca de swimwear é bem caribenho, com candeeiros que são cestas de ráfia e um balcão ao centro que mais parece uma cabana. A Embaixada, no Príncipe Real, continua a ser a morada da Latitid, mas desta vez o espaço é bem maior e permanente. A grande novidade, porém, é ainda outra: a primeira colecção infantil, Latitid.Mini, pensada para crianças entre os 1 e os 8 anos. Há dois modelos para rapaz e outros dois para rapariga, com três padrões diferentes.

O design minimalista dos fatos de banho e biquínis, com cortes clássicos e decotes subidos, conjuga-se este ano com padrões inspirados na capital cubana: há bananas, estampados tribais de tons fortes e desenhos a imitar os azulejos desgastados de Havana. Entre os 23 modelos diferentes, há ainda espaço para os lisos, com cores como verde-seco, bordeaux, azul e preto.

Na nova loja estão também disponíveis os modelos brancos, a pensar nas noivas, criados em parceria com a designer Pureza Mello Breyner.

Espaço Embaixada, Praça do Príncipe Real, 26. Seg-Sáb 12.00-20.00, Dom 11.00-19.00.

