A câmara escura do Castelo de São Jorge volta a abrir as lentes

Jardins, miradouros, vestígios arqueológicos ou uma exposição permanente. No Castelo de São Jorge há sempre muito que ver e fazer. E a lista de actividades não pára de crescer: a partir desta segunda-feira, 18 de Outubro, reabre a sala do periscópio.

Esta câmara escura, com um sistema óptico de lentes e espelhos, permite observar, em pormenor, a cidade em tempo real e em 360º. Está instalada na Torre Ulisses desde 1998, onde chegou a estar guardado o arquivo real desde o século XIV até ao terramoto de 1755.

A visita é guiada (limitada a um máximo de 12 pessoas) e gratuita para os residentes em Lisboa, que não pagam para entrar no castelo. Pode ser feita todos os dias, entre as 10.00 e as 17.00. A única condicionante são as condições meteorológicas.

Para quem vem de outras geografias, o bilhete normal de acesso ao Castelo de São Jorge custa 10€, excepto para crianças até aos 12 anos que também têm acesso gratuito.

Castelo de São Jorge. Rua de Santa Cruz do Castelo. Seg-Dom 09.00-21.00.

