A Cantina Peruana vai voltar ao Bairro do Avillez – mas só por um mês

Diego Muñoz regressa a Lisboa em formato pop-up: a partir de 19 de Novembro, pode experimentar o menu Viaje por lo Largo y Ancho del Perú ao jantar por 55€.

A amizade entre José Avillez e Diego Muñoz nasceu em 2007, quando se conheceram na cozinha do multi-premiado El Bulli, de Ferran Adrià. Dez anos depois, os chefs português e peruano concretizaram o sonho de ter um projecto em conjunto e abriram a Cantina Peruana no primeiro piso do Bairro do Avillez. Em 2018 o espaço ganhou morada própria no Chiado, onde viveu durante dois anos, altura em que encerrou no seguimento da pandemia. Agora, os amigos reencontram-se e o projecto regressa em formato pop-up.

No Bairro do Avillez, entre os dias 19 de Novembro e 21 de Dezembro, Avillez e Muñoz propõem um menu de jantar que promete ser uma viagem pelas ruas de Lima e pelas diversas influências da cozinha peruana (andina, espanhola, africana, japonesa e chinesa). Viaje por lo Largo y Ancho del Perú (55€) começa com dois de três ceviches e tiraditos: o ceviche clássico com peixe branco, polvo, leite de tigre natural, camote e choclo peruano; o ceviche cremoso de mariscos y palta, com gambas, vieiras e navajas em leite de tigre cremoso; e o titadito nikkei, com atum laminado, leite de tigre Nikkei, rábano branco e sésamo.

Grupo José Avillez

No capítulo seguinte, dedicado à "cocina caliente" (pratos quentes), os clientes voltam a poder escolher dois pratos entre o anticucho de cerdo ibérico, pescoço de porco grelhado com anticuchera Nikkei e papas crocantes; a papa rellena de cola de buey, puré de batata crocante recheado com rabo de boi com huancaína de rocoto; e o chicharrón de gamba en tempura, camarões crocantes com molho tártato e chalaca.

Antes da sobremesa, serve-se o Aeropuerto Capón, um arroz frito com char siu, tortilla vaga de gambitas, rábado e gengibre. A refeição faz-se acompanhar de um pisco sour, o clássico cocktail do Perú com pisco, lima, clara de ovo e bitters de angostura e chega ao fim com uma mousse de chocolate peruano.

Grupo José Avillez

Para matar saudades da Cantina Peruana ou conhecer a cozinha de Diego Muñoz, que tem restaurantes no Peru, na República Dominicana, na Costa Rica e no México, é preciso fazer reserva online.

Bairro do Avillez, Rua Nova da Trindade, 18 (Chiado). Todos os dias 18.30-23.00

