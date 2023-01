A Casa do Alentejo faz 100 anos e a festa prolonga-se até Junho

Revisitar a presença e a influência alentejana na região de Lisboa durante a última década. É esta a promessa do programa de comemorações do centenário da Casa do Alentejo, que se instalou na cidade como Grémio Alentejano no dia 10 de Junho de 1923. Agora, sob o mote “100 anos – Por Amor ao Alentejo”, a festa faz-se com várias iniciativas culturais, desde o lançamento de um livro, ainda sem data prevista, até à sessão solene, marcada para o próximo 10 de Junho, que contará com o espectáculo É tão grande o Alentejo.

As comemorações começam com a inauguração de uma escultura no Páteo Árabe, “que tem a assinatura de um homem alentejano, [o escultor] Jorge Pé Curto”, adianta Rosa Guerreiro Dias, presidente do Conselho Disciplinar da Casa do Alentejo. “Depois, o lançamento do livro do centenário, a ser editado pela Colibri, à frente da qual está um homem – que se chama Fernando Mão de Ferro – que eu considero ser o grande editor dos alentejanos e do Alentejo.” A data ainda não está definida, mas o livro, que se vai debruçar sobre a história da região e sobre a Casa do Alentejo, tem sido escrito a “várias mãos”.

Entre muitas outras iniciativas, a programação, que se estende até 10 de Junho, prevê ainda o percurso “O Cante pela Rua”, do Largo do Carmo até às Portas de Santo Antão, bem como semanas temáticas, tardes culturais animadas com música e dança, um serão alentejano com poetas populares, o regresso do prémio Casa do Alentejo e uma grande exposição de pintura, fotografia e artesanato.

Rosa Dias destaca ainda o Dia Internacional da Mulher, que se vai assinalar na Casa do Alentejo a 4 de Março. “Bem sabemos que é a 8 de Março, mas ajustámos para calhar a um sábado”, remata, antes de referir também o 25 de Abril, “sempre celebrado nesta casa com muita pompa, convívio e exposições”. Já o 1 de Maio acontecerá fora da Casa do Alentejo, na Alameda, para mostrar o melhor do Alentejo. “E confraternizar no fundo. Enfim, nós alentejanos, todos sabemos como gostamos de confraternizar, com um naquinho de pão e um copinho de vinho.”

Rua Portas de Santo Antão, 58. Espaço Alentejo: Seg-Dom 09.30-23.00. Restaurante: Seg-Dom 12.00-15.00/ 19.00-23.00. Taberna: Seg-Dom 12.00-22.30.

