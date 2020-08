A cerveja artesanal de Sines chegou a Lisboa

Há um novo bar no Cais do Sodré, em Lisboa. Chama-se Sacarrabos e a cerveja artesanal vem de uma fábrica em Sines.

Sacarrabos. O nome é impossível de ignorar, mas vem de um “animalzinho tradicional no Alentejo”, explica Rafael Favero, gerente da Sacarrabos. “Os donos [da cervejeira] quiseram homenageá-lo.” Trata-se de um pequeno mamífero com cauda adorado no Antigo Egipto por ser um grande devorador de ovos de crocodilo. Em Portugal, pode ser encontrado em quase todo o território, excepto no Noroeste, aprendemos. Para mais informações, basta consultar o logotipo da Sacarrabos, com copos e rótulos com o focinho do bicho.

Esta cerveja artesanal começou por ser feita em casa por um casal luso-brasileiro, Carlos e Paula, e ganhou um novo fôlego com a abertura de uma fábrica e brewpub em Sines, em 2016, com uma esplanada com vista para o mar. No ano passado, os donos quiseram expandir a Sacarrabos e a marca andou à procura de um poiso para abrir um novo bar. “Quando decidimos ampliar, a ideia inicial era ir para o Alentejo ou para o Algarve”, conta Rafael. “Pensámos em Évora, Portimão, Faro, mas a meio do caminho percebemos que queríamos era ir para Lisboa.”

O timing não foi o melhor. Arranjaram um espaço em Novembro na Rua da Moeda, no Cais do Sodré, ao lado do libanês Muito Bey, mas as obras e a pandemia atrasaram a abertura para o final de Junho de 2020. “É um desafio”, comenta Rafael. Dos 60 lugares sentados disponíveis no bar só estão a usar 30, mas têm uma grande vantagem: a esplanada.

Quanto à cerveja, por enquanto há 12 torneiras, 11 delas com estilos diferentes da bebida, todos da Sacarrabos. “O nosso projecto é expandir a fábrica e fazer mais estilos”, diz Rafael, que adianta que há a opção de aumentarem para 14 torneiras. Os estilos tentam agradar a toda a gente, “das cervejas mais simples, lager, mais leves, até coisas mais elaboradas, mais amargas”.

O bar tem também petiscos e finger food, como spring rolls vietnamitas, hambúrgueres, sanduíches, croquetes, fish and chips e bruschetas. Há também 10 cocktails de autor como o Less Is More, com gin, limão, xarope de melancia, espumante rosé, licor Chartreuse Verde e tomilho ou o Tropical Oil, com vodka, shrub de abacaxi com pimenta, limão e óleo tropical.

Em Lisboa, a cerveja começa nos 2,50€ (uma lager de 25 cl, por exemplo) e chega aos 6,50€ (uma double IPA de 50 cl). Em Sines, onde o movimento este Verão está curiosamente “maior do que no ano anterior”, os preços são ligeiramente mais baixos nas pints (entre 3,50€ e 4€).

Rua da Moeda, 12 (Cais do Sodré, Lisboa). Ter-Dom 16.00-23.00 (a partir de Agosto das 12.00-23.00). Rua Sacadura Cabral, 27 A (Sines) Ter- Dom 12.00-23.00

