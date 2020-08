Há one-night stands com chefs na Toca da Raposa

Aos sábados, durante o mês de Agosto, o bar de Constança Raposo Cordeiro, no Chiado, conhecido pelos cocktails, convida um chef diferente para tomar conta do menu.

As notícias são frescas: a partir de 4 de Setembro, a Toca da Raposa vai passar a ser bar-restaurante. Até lá, o mindset começa a mudar aos poucos com eventos com chefs convidados todos os sábados.

O bar de cocktails de autor já era conhecido pelos eventos gastronómicos, que aconteciam pontualmente. Com a pandemia, tornou-se óbvio que o caminho a seguir seria este, com muitos bares forçados a também servirem comida para sobreviver.

A partir de Agosto na Toca da Raposa há um One Night Stand a cada sábado, com chefs diferentes a tomarem conta do menu, escolhido a la carte. Uma maneira de “começar a pôr na cabeça das pessoas que a Toca continua a ter o mesmo core, plantas silvestres, mas não só nos cocktails, também na comida”, explica Constança.

O primeiro é já no dia 1 de Agosto com Manuel Liebaut, do restaurante FOGO. No dia 8, o chef convidado é João Alves, do LOCO; e a 15 chega a vez de Ronald Sim, sub-chef do FOGO. A 29 de Agosto, conte com Cristiano Barata, que passou pelo Local e pelo Prado. “Queremos diversificar”, diz Constança. “Nesta altura as pessoas procuram mais sítios onde possam ficar do que andar a saltitar entre bares e restaurantes.”

Reservas para ola@tocaraposa.com

