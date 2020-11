A Chubby’s Candy Store leva gomas e chocolates à sua porta

A nova loja online vende caixas de edição limitada recheadas de gomas e chocolates. As entregas são feitas no prazo de 48 horas.

Bernardo Oliveira e Carlos Prada sempre gostaram de guloseimas. E não são os únicos. “Hoje em dia anda tudo preocupado com os alimentos fitness, mas no final do dia toda a gente gosta de um doce, traz aquele conforto”, acredita Bernardo Oliveira. Foi a pensar nisso que, numa altura em que todos precisamos de algum conforto, abriram a Chubby’s Candy Store, uma nova loja de doces online.

Todos os doce da loja vêm numa embalagem própria e são transportados em segurança até chegarem ao destino final. As entregas, de norte a sul do país, são feitas no prazo de 48 horas, no entanto, demoram quatro ou cinco dias a chegar até as ilhas. E o melhor é que as encomendas, numa caixa colorida, são preparadas de forma a que a experiência seja como a de desembrulhar um presente.

Chubby's Candy Store



Nos kits de edição limitada, em constante actualização, vai encontrar guloseimas com fartura e para todos os gostos. A Chubby Box (19,99€), por exemplo, pesa um quilo e inclui um Kit Kat de manteiga de amendoim, um pack de gummy bears, Fini Bloom, mini Toblerones e muito mais. Se não é tão guloso assim, há uma versão mais pequena, com apenas 500 gramas, por 12,99 €. Outra opção é a Chubby's and Chill (21,99€), ideal para os serões no sofá, com chocolates, rebuçados, pastilhas, gomas e até pipocas para partilhar com com quem mais gosta.

E para os viciados em chocolate, há novidades a chegar até ao fim deste mês: a Chubby's Candy Store vai lançar uma Choco Box que junta chocolates Milka e Toblerone às mais clássicas sombrinhas, pintarolas, moedas e chocolates Regina. Mas as novidades não vão ficar por aqui. Para o Natal, pode esperar algo cheio de cor, diferente do convencional. E para os que adoram recordar os anos 90, a Chubby's Candy Store está a preparar uma box nostálgica, recheada de gomas e chocolates típicos das lojas de esquina da altura.

