“A Cultura é o Melhor Presente”. No novo Largo Residências, o Natal tem três dias

O programa cultural arranca esta sexta-feira no Quartel do Largo do Cabeço de Bola. Há mercado, música, espectáculos e até um almoço de Natal.

Largo Residências, no Quartel do Largo do Cabeço de Bola

A cooperativa Largo Residências, que morou 12 anos no Largo do Intendente, mudou-se para o devoluto Quartel do Largo do Cabeço de Bola em Outubro deste ano. Desde então que o agora pólo cultural pop-up acolhe diferentes projectos e uma programação cultural aberta ao público. De 16 a 18 de Dezembro, acontece a terceira edição da iniciativa “A Cultura é o Melhor Presente”, incluindo um almoço comunitário de Natal, que mantém o espírito da antiga casa e convida os visitantes a levarem comida para partilhar.

O programa tem início esta sexta-feira, 16 de Dezembro, com a inauguração de “Mercadoria”, uma exposição colectiva de artistas residentes e convidados, como Alberto Goes Reis, Andreia Salavessa e Tamara Alves, cujas obras estarão à venda durante os três dias de evento. Está ainda previsto um DJ set ao vivo, com Francesco Valente, que toma conta da cabine, no Palco Sul, a partir das 18.00. Antes, poderá descobrir as Galerias de Natal, que abrem às 15.00 e só fecham pelas 21.00, na Avenida das Artes.

No dia seguinte, 17, a festa arranca às 11.00, na Sala Estúdio A, com Novelo, um espectáculo de dança e música para famílias com crianças e jovens dos seis aos 12 anos. À mesma hora, as Galerias de Natal voltam a abrir portas. Já às 18.00, dá-se início ao programa “Natal Surreal” (5€-20€), que inclui uma performance da Bolsa de Poetas e Dizedores d’A Palavra, com acompanhamento dos DJs Miguel Limão e António Silva; e um concerto do Poetry Ensemble. Ao longo de toda a noite, o restaurante Messe terá as portas abertas para garantir que não faltam comes e bebes.

No último dia, 18 de Dezembro, há Bazar na Avenida e no Pátio Central. Das 11.00 às 19.00, poderá encher o saco das compras com artesanato, cerâmica, ilustração, joalharia, peças de autor, cosmética natural e não só. Pelo meio, das 13.00 às 15.00, há um almoço comunitário de Natal, com a presença de Luísa Martins, colaboradora do antigo Café do Largo Residências, que muitos conhecem do Bairro do Intendente. Para participar, basta levar comida para partilhar. Ao mesmo tempo, há um DJ set dos Irmãos Makossa. Já a despedida, marcada para as 17.00, faz-se ao som do Bela Ensemble (5€).

LARGO Residências. Quartel da GNR. Largo do Cabeço de Bola (Arroios). Sex-Dom vários horários. Entrada livre, excepto para o “Natal Surreal” e para o concerto dos Bela Ensemble

