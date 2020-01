A digressão Dragon Ball Symphonic Adventure chega este ano à Altice Arena

Temas do Dragon Ball vão ser interpretados por uma orquestra sinfónica. O espectáculo acontece a 18 de Julho e os bilhetes já estão disponíveis.

Primeiro no papel, depois na televisão e agora no palco. O mundo Dragon Ball (com e sem Z) já cá canta desde os anos 80 e tem acompanhado gerações até aos dias de hoje. O séquito de fãs mantém-se firme, o que tem alimentado a digressão da Dragon Ball Symphonic Adventure, iniciada em Maio de 2017 na cidade de Paris. A 18 de Julho chega à Altice Arena.

É a primeira vez em Portugal que esta aventura sinfónica acontece. Um concerto de orquestra que viaja pelas canções mais icónicas de Dragon Ball, e conta com a participação de Hiroki Takahashi, o cantor original da série. Nesta Dragon Ball Symphonic Adventure, o intérprete sobe ao palco para cantar temas de culto como "Makafushigi Adventure", "Mezase Tenkaichi", "Dragon Ball Densetsu", "Cha-La Head-Cha-La", "We Gotta Power" e "Unmei no Hi ~Tamashii VS Tamashii~".

©Caelina Photography

A música é sincronizada com um ecrã gigante com imagens em HD, iluminação e efeitos sonoros especiais da série, num espectáculo imersivo que não se esqueceu dos fãs mais dedicados. Além dos bilhetes normais é possível optar pela experiência VIP que inclui lugares privilegiados, cocktail, brochura edição de colecionador com a programação do espetáculo e um encontro com Hiroki Takahashi.

Altice Arena. 18 Julho. 20.30. 39€-85€. Mais informação em www.dragonballconcert.pt

+ Mini-roteiro geek de Lisboa

+ Jean-Luc Picard está de novo aos comandos de Star Trek