A Dona Rosa oferece-se para lavar a roupa a médicos e enfermeiros

Eles tratam da nossa saúde e a Dona Rosa quer tratar-lhes da roupa. A lavandaria virtual que recolhe e entrega roupa onde o cliente quiser, em cinco concelhos da Grande Lisboa, quer ajudar profissionais de saúde que todos os dias lutam por nós.

“Estamos a atravessar um momento delicado. A pandemia tem atingido proporções, em especial no nosso país, desmedidas. É tempo de agir, de pensarmos no bem comum e na forma como podemos dar a volta à situação em que estamos”, diz a empresa em comunicado. A partir desta quarta-feira, 20 de Janeiro, e até 7 de Fevereiro, a Dona Rosa oferece um código promocional de 30€ a médicos e enfermeiros que solicitarem este apoio e compromete-se a recolher e entregar, no domicílio, as roupas destes profissionais de saúde.



O pedido divide-se em três fases: o envio de um e-mail para geral@appdonarosa.com ou uma mensagem de WhatsApp para o número 93 869 3832; o envio de uma fotografia da cédula profissional (frente e verso); e o pedido final, de acordo com as indicações fornecidas pela equipa da Dona Rosa. Esta oferta inclui qualquer tipo de roupa, excepto batas e uniformes por questões sanitárias, e abrange os concelhos de Lisboa, Odivelas, Amadora, Oeiras e Cascais.

A Dona Rosa foi fundada há cerca de um ano pelos amigos Rodrigo Ruiz e Tomás Noronha, e inclui os serviços das lavandarias mais completas, com uma vantagem preciosa nos dias que correm – o cliente não precisa de andar de um lado para o outro com a roupa no saco. Basta instalar a aplicação, escolher um ou mais serviços e aguardar pela recolha no local que lhe for mais conveniente. A aplicação está disponível para Android e iOS.

