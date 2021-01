Pinheiro Bombeiro doa mais de 30 mil euros aos Bombeiros Voluntários Portugueses

A edição de 2020 bateu recordes e as doações serão agora redireccionadas para os bombeiros em forma de material profissional.

A iniciativa Pinheiro Bombeiro é talvez a melhor solução para um Natal um pouco mais liberto de culpa, uma vez que o aluguer de um pinheiro natural ajuda os bombeiros. Este ano, a Rnters – uma startup portuguesa e uma plataforma online de aluguer de tudo e mais alguma coisa – conseguiu angariar 30.900€ que vão direitinhos para os Bombeiros Voluntários Portugueses.

A quadra natalícia só começa a sério quando, finalmente, a árvore entra pela porta adentro. Há já quatro anos que a Rnters leva o Pinheiro Bombeiro a casa de muito boa gente, uma iniciativa que permite alugar pinheiros durante o Natal e devolvê-los ali por altura dos Reis. E em 2020 até foi além de Lisboa e garantiu também os enfeites de Natal, igualmente solidários.

Ao longo do projecto em Dezembro alugaram 5900 pinheiros, mais duas mil árvores face à última edição, que culminou na maior doação de todas as edições do Pinheiro Bombeiro, de mais de 30 mil euros, que se destinam à compra de equipamento profissional.

A doação é feita numa acção coordenada com a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários Portugueses, que vai indicar quais os corpos de bombeiros mais necessitados para que a empresa possa adquirir o equipamento com o montante angariado – aos longo das quatro edições a Rnters juntou 96400€ para este efeito solidário.

“Sentimos que os portugueses estão cada vez mais comprometidos com a sustentabilidade e solidariedade. Num ano tão difícil como o que passou, em que a ajuda dos Bombeiros foi preciosa, não só no combate aos incêndios florestais mas também no combate à pandemia, notámos que houve uma grande adesão à nossa causa e vontade de contribuir”, refere em comunicado Guilherme Guerra, CEO da Rnters.

