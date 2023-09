A EmbaiXada faz dez anos e a festa vai durar cinco dias

A EmbaiXada vai celebrar uma década. Sob o mote “EmbaiXada, Verdes anos”, a galeria programou cinco dias de promoções, experiências sensoriais, degustações às cegas, exposições, workshops e um desfile de moda. O arranque da festa faz-se a 4 de Outubro, com um charriot especial na Etikway, que seleccionou um conjunto de designers de moda para apresentarem as suas colecções e oferecerem descontos exclusivos.

A agenda completa ainda não foi anunciada, mas já são conhecidos alguns destaques, como o desfile de moda, que se realiza no dia 5 de Outubro, no Jardim do Príncipe Real. No dia seguinte, 6 de Outubro, haverá descontos n’A Indústria, Boa Safra, Castebel, Chumeco, Ecolã, Etikway, e FV Concept Store, Hirundo, HLC, Latitid e O Lisboeta. Das 17.00 às 20.00, o restaurante Atalho Real também terá happy hour.

No sábado, 7 de Outubro, poderá ver um live painting às 15.00, na Galeria Welcome to Art, a que se segue um workshop de gin, no Gin Lovers, às 16.00. Já no domingo, dia 8, há concerto do Real Fado às 19.00.

A programação completa deverá ser anunciada em breve, no site da EmbaiXada.

Praça do Príncipe Real, 26. 4-8 Out, vários horários. Entrada livre

