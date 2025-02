A espera foi longa mas acabou: ‘The Last of Us’ já tem data de regresso

©Cortesia HBO | Bella Ramsey, em 'The Last of Us' (T2)

Está confirmado: a segunda temporada da série pós-apocalíptica ‘The Last of Us’ chega à Max a 14 de Abril, mais de dois anos após a estreia da primeira temporada.

Era sabido que The Last of Us estaria de regresso em 2025, mas agora esta quarta-feira foi divulgada a data de estreia. Será a 14 de Abril que chega à Max a segunda temporada desta que é uma das mais bem-sucedidas séries produzidas pela HBO, neste caso em parceria com a Sony Pictures Television.

A adaptação do popular videojogo da Playstation tornou-se a estreia mais bem sucedida de sempre da HBO logo a seguir a House of The Dragon, embora superando o recorde de 10 milhões de telespectadores nos primeiros dois dias. A primeira temporada, que chegou aos ecrãs a 15 de Janeiro de 2023, acompanhou a início da jornada de Joel e Ellie por um mundo pós-apocalíptico, onde uma pandemia transforma os infectados numa espécie de zombies fúngicos. Pelo caminho, foram vencendo vários perigos, entre revolucionários, canibais ou mesmo cientistas, até chegarem a bom porto. Pelo menos, para já.

©Cortesia HBO Pedro Pascal, em 'The Last Of Us' (T2)

A segunda temporada terá apenas sete episódios, menos dois do que a primeira ronda, e a acção arranca cinco anos após os acontecimentos do último episódio. Em comunicado, a HBO avança que na temporada que se avizinha “Joel e Ellie são atraídos para um conflito entre si e um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que deixaram para trás”. Além de Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie), estarão de regresso os actores Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria) e o novo elenco inclui nomes como Isabela Merced (Alien: Romulus), Young Mazino (Rixa), Danny Ramirez (Capitão América: Admirável Mundo Novo), Jeffrey Wright (American Fiction), Kaitlyn Dever (Ninguém Te Pode Salvar) e ainda Catherine O'Hara (Schitt's Creek), como actriz convidada.

Max. Estreia a 14 de Abril

📯Não foi por falta de aviso. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram