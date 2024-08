Tudo o que precisa de saber sobre ‘Alien: Romulus’

Um grupo de adolescentes, filhos de colonos de um planeta mineiro em processo de terraformação, encontram uma estação espacial abandonada a vogar no espaço, a Romulus, entram nela para verem o que podem levar em termos de tecnologia e acabam por se verem frente-a-frente com a mais mortífera forma de vida alienígena do universo. Este é, muito sumariamente, o enredo de Alien: Romulus, do uruguaio Fede Álvarez (A Noite dos Mortos-Vivos, Nem Respires), sétimo filme da série Alien (não contando os dois crossovers de Alien vs. Predador, nem a série de televisão Alien: Earth, anunciada para 2025); e que se propõe regressar à ideia narrativa, às atmosferas, ao terror em ambiente de ficção científica e às emoções fortes e claustrofóbicas do filme original, Alien – O 8.º Passageiro, realizado por Ridley Scott em 1979.

A história de Alien: Romulus passa-se entre as da fita de Scott e da sua continuação, Aliens, de James Cameron (que muitos consideram superior à fita de Scott). Segundo o Guardian, em Junho, Fede Álvarez disse a um grupo de jornalistas ingleses reunido em Londres, ao qual foi mostrada uma montagem de imagens do filme com cerca de meia hora, que ele e Rodo Sayagues, com quem escreveu o argumento, se inspiraram numa sequência do director’s cut de Aliens. Nesta aparece um grupo de adolescentes no planetóide Lv-426, antes da infestação de aliens que devastou a colónia em que viviam.

20th Century Studios Cailee Spaeny

O projecto remonta a 2017, depois de Nem Respires, quando Álvarez disse numa entrevista que, se pudesse fazer o que quisesse, seria um filme da série Alien. Isto levou a um encontro com Ridley Scott na produtora deste, a Scott Free. “Eles perguntaram-me o que é que eu, como fã da série, gostaria de ver, e eu respondi que tinha curiosidade em ver o que aconteceria àquelas pessoas na vida real, que estão a crescer numa colónia mineira num planeta distante, sem terem nenhum futuro pela frente”, quando confrontados com os aliens. A aquisição, em 2019, da 20th Century Fox pela Walt Disney, foi propícia para Alien: Romulus receber a necessária luz verde, bem como o sucesso inesperado do filme O Predador: Primeira Presa, lançado directamente em streaming.

A ideia inicial era que Alien: Romulus fosse directamente para a plataforma de streaming Hulu, mas os executivos da Disney e os produtores ficaram tão entusiasmados com o filme que decidiram estreá-lo também em cinema. No referido encontro em Londres, Fede Álvarez revelou ainda que a fita (quase toda rodada em Budapeste, na Hungria) teve um orçamento limitado e com uma equipa pequena, quando comparada, por exemplo, com as das superproduções de super-heróis. A produção chegou mesmo, a certa altura, a ficar sem dinheiro, e o próprio realizador chegou a encarregar-se ele mesmo de alguns dos efeitos especiais. “Este filme foi muito feito à mão”, frisou Álvarez. “Eu estou lá no chão a manipular tudo o que vêem. Cada facehugger que aparece debaixo de água sou eu a agitar um boneco de borracha ao mesmo tempo que seguro a câmara”.

Destaque-se que Álvarez conseguiu que alguns dos técnicos de efeitos especiais que trabalharam em Alien – O 8.º Passageiro e Aliens, na equipa do grande Stan Winston, voltassem a desempenhar as mesmas funções em Alien – Romulus, para que se conseguisse criar um “realismo da velha escola” neste novo filme, em paralelo com a intenção de se regressar ao formato, ao estilo e ao tipo de narrativa que fez o sucesso – quer crítico, quer de bilheteira – das realizações de Scott e Cameron. Sucesso esse que nunca mais voltou a repetir-se, quer nos outros dois filmes ainda protagonizados por Sigourney Weaver (e assinados, respectivamente, por David Fincher e Jean-Pierre Jeunet), quer em Prometheus e Alien: Covenant (ambos realizados por Ridley Scott).

No elenco de Alien: Romulus encontramos apenas uma cara conhecida, a de Cailee Spaeny, que vimos já em Priscilla e Guerra Civil. Os outros intérpretes são Gabriela Merced, Archie Renaux, David Jonsson, Aileen Wu e Spike Fearn. “Toda a gente deu o máximo que podia neste filme”, fez questão de salientar Fede Álvarez naquele mesmo encontro de Junho. A 15 de Agosto veremos se todo esse esforço, e o retorno ao espírito, aos ambientes e aos horrores de Alien – O 8.º Passageiro, o filme em que tudo começou, faz agora exactamente 45 anos, valeu mesmo a pena, e Alien – Romulus vai conseguir relançar a série dos Alien.



+ As estreias de cinema para ver em Agosto